З України не випустили футбольну команду військових, які втратили кінцівки

Игроки команды "Покрова АМП". Фото: facebook.com/SportOfficeLviv

Державна прикордонна служба України відмовила у перетині кордону з Польщею футбольній команді "Покрова АМП". Гравцями цього колективу є військовослужбовці з ампутованими кінцівками.

Футбольна команда їхала до Польщі, щоб грати у чемпіонаті країни, повідомила ДПСУ.

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Що трапилося на кордоні

Команда "Покрова АМП" хотіла перетнути кордон на пункті пропуску Краковець-Корчева. У Польщі вони мали 2-3 березня дебютувати у чемпіонаті Екстракласи для команд із гравцями, у яких ампутовані кінцівки.

У Держприкордонслужбі повідомили, що не пропустили команду, серед якої є й військовослужбовці ДПСУ, через відсутність необхідних документів у гравців. Оскільки футболісти є військовослужбовцями, то їм потрібно було оформити необхідні документи для відрядження.

Після відмови у перетині кордону Держприкордонслужба намагається допомогти команді перетнути кордон у найкоротші терміни.

Зазначимо, що футбольний клуб "Покрова АМП" створено у вересні 2023 року з ініціативи однієї із громад Української греко-католицької церкви. 80% гравців складають ветерани українсько-російської війни.

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