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За "головой" Усика идет еще один боксер из его бывшего дивизиона

9 июля 2023 15:35
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Агабекян Карен
редактор
За "головой" Усика идет еще один боксер из его бывшего дивизиона
Александр Усик. Фото: Matchroom Boxing
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Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Крис Биллам-Смит готов подняться в весе. А в качестве потенциального соперника рассматривает обладателя поясов WBO, WBA, IBF Александра Усика.

При этом футболист допустил, что Даниэлю Дюбуа может победить украинца, передает Sky Sports.

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По словам Биллама-Смита, он может как остаться в нынешнем дивизионе, так и подняться в супертяжелый. Согласно правилам WBO, если чемпион поднимается в весе, то получит статус претендента №1.

"Увидим, каким будет мой следующий шаг в первом тяжелом дивизионе. Я просто могу подняться и подраться с победителем боя Усик — Дюбуа как обязательный претендент на пояс WBO. К счастью, у меня есть варианты", — сказал британец.

Биллал-Смит отметил, что сейчас на первом месте в его карьере финансовая выгода. Он хочет обеспечить своего сына.

Также британский боксер сделал комплимент украинцу, высоко оценив его уровень.

"Усик — феноменальный боец, но он не крупный супертяж. Если бы речь шла о Тайсоне Фьюри, то все бы было иначе. Я тоже боец, я верю, что могу победить кого угодно и всем доставить проблемы в любом весе. Но пока я буду оставаться в первом тяжелом весе", — сказал Смит.

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