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За "головою" Усика йде ще один боксер з його колишнього дивізіону

9 липня 2023 15:35
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Агабекян Карен
редактор
За "головою" Усика йде ще один боксер з його колишнього дивізіону
Олександр Усик. Фото: Matchroom Boxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версією WBO у першій важкій вазі Кріс Біллам-Сміт готовий піднятися у вазі. А як потенційного суперника розглядає власника поясів WBO, WBA, IBF Олександра Усика.

При цьому футболіст припустив, що Даніель Дюбуа може перемогти українця, повідомляє Sky Sports.

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За словами Біллама-Сміта, він може залишитися як у нинішньому дивізіоні, так і піднятися в суперважкий. Відповідно до правил WBO, якщо чемпіон підіймається у вазі, то отримає статус претендента №1.

"Побачимо, яким буде мій наступний крок у першому важкому дивізіоні. Я просто можу піднятися і побитися з переможцем бою Усик — Дюбуа як обов'язковий претендент на пояс WBO. На щастя, я маю варіанти", — сказав британець.

Білал-Сміт зазначив, що зараз на першому місці у його кар'єрі фінансовий зиск. Він хоче забезпечити свого сина.

Також британський боксер зробив комплімент українцю високо оцінивши його рівень.

"Усик — феноменальний боєць, але він не великий супертяж. Якби йшлося про Тайсона Ф'юрі, то все було б інакше. Я теж боєць, я вірю, що можу перемогти будь-кого і всім доставити проблеми в будь-якій вазі. Але поки я буду залишатися у першій важкій вазі", — сказав Сміт.

Нагадаємо, Трубін, Ракицький та ще шість гравців дискваліфіковані за бійку "Шахтаря" та "Дніпра".

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