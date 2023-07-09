За "головою" Усика йде ще один боксер з його колишнього дивізіону

Олександр Усик. Фото: Matchroom Boxing

Чемпіон світу за версією WBO у першій важкій вазі Кріс Біллам-Сміт готовий піднятися у вазі. А як потенційного суперника розглядає власника поясів WBO, WBA, IBF Олександра Усика.

При цьому футболіст припустив, що Даніель Дюбуа може перемогти українця, повідомляє Sky Sports.

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За словами Біллама-Сміта, він може залишитися як у нинішньому дивізіоні, так і піднятися в суперважкий. Відповідно до правил WBO, якщо чемпіон підіймається у вазі, то отримає статус претендента №1.

"Побачимо, яким буде мій наступний крок у першому важкому дивізіоні. Я просто можу піднятися і побитися з переможцем бою Усик — Дюбуа як обов'язковий претендент на пояс WBO. На щастя, я маю варіанти", — сказав британець.

Білал-Сміт зазначив, що зараз на першому місці у його кар'єрі фінансовий зиск. Він хоче забезпечити свого сина.

Також британський боксер зробив комплімент українцю високо оцінивши його рівень.

"Усик — феноменальний боєць, але він не великий супертяж. Якби йшлося про Тайсона Ф'юрі, то все було б інакше. Я теж боєць, я вірю, що можу перемогти будь-кого і всім доставити проблеми в будь-якій вазі. Але поки я буду залишатися у першій важкій вазі", — сказав Сміт.

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