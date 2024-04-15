За украинским футболистом Руха следит европейский топовый клуб

Защитник "Руха" Богдан Слюбик. Фото: "Рух"

Футболист молодежной сборной Украины и львовского "Руха" Богдан Слюбик может сменить команду. За ним уже следит топовый клуб.

По информации Sport.ua, португальская "Бенфика" заинтересована в защитнике.

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Защитник "Руха" Богдан Слюбик. Фото: "Рух"

Слюбик в "Бенфике"

По информации источника, из всех молодых украинских футболистов лучшее впечатление произвел именно Слюбик.

В "Бенфике", якобы, видят в Богдане потенциал для дальнейшего прогресса и замены 36-летнего капитана команды Николаса Отаменди.

Также отмечается, что португальцев не пугает потенциально высокая цена на игрока.

20-летний Слюбик в текущем сезоне сыграл за "Рух" в 24 матчах в УПЛ, где забил два мяча. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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