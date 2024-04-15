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За украинским футболистом Руха следит европейский топовый клуб

15 апреля 2024 23:59
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Агабекян Карен
редактор
За украинским футболистом Руха следит европейский топовый клуб
Защитник "Руха" Богдан Слюбик. Фото: "Рух"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футболист молодежной сборной Украины и львовского "Руха" Богдан Слюбик может сменить команду. За ним уже следит топовый клуб.

По информации Sport.ua, португальская "Бенфика" заинтересована в защитнике.

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В "Бенфике" играет украинский голкипер Анатолий Трубин, которого купили у "Шахтера". Ранее там также выступал Роман Яремчук.

Богдан Слюбик
Защитник "Руха" Богдан Слюбик. Фото: "Рух"

Слюбик в "Бенфике"

По информации источника, из всех молодых украинских футболистов лучшее впечатление произвел именно Слюбик.

В "Бенфике", якобы, видят в Богдане потенциал для дальнейшего прогресса и замены 36-летнего капитана команды Николаса Отаменди.

Также отмечается, что португальцев не пугает потенциально высокая цена на игрока.

20-летний Слюбик в текущем сезоне сыграл за "Рух" в 24 матчах в УПЛ, где забил два мяча. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 700 тысяч евро.

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Лунин чуть не стал причиной инфаркта у Анчелотти — украинец снова ошибся.

Луческу получил выгодное предложение — Мирча готов возглавить новый клуб. 

Бывший тренер "Баварии" поздравил "Байер" с чемпионским титулом — что он сказал.

футбол
Бенфика
Рух Львов
Богдан Слюбик

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