За украинским футболистом Руха следит европейский топовый клуб
Футболист молодежной сборной Украины и львовского "Руха" Богдан Слюбик может сменить команду. За ним уже следит топовый клуб.
По информации Sport.ua, португальская "Бенфика" заинтересована в защитнике.
В "Бенфике" играет украинский голкипер Анатолий Трубин, которого купили у "Шахтера". Ранее там также выступал Роман Яремчук.
Слюбик в "Бенфике"
По информации источника, из всех молодых украинских футболистов лучшее впечатление произвел именно Слюбик.
В "Бенфике", якобы, видят в Богдане потенциал для дальнейшего прогресса и замены 36-летнего капитана команды Николаса Отаменди.
Также отмечается, что португальцев не пугает потенциально высокая цена на игрока.
20-летний Слюбик в текущем сезоне сыграл за "Рух" в 24 матчах в УПЛ, где забил два мяча. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 700 тысяч евро.
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