За українським футболістом Руху слідкує європейський топовий клуб
Футболіст молодіжної збірної України та львівського "Руху" Богдан Слюбик може змінити команду. За ним уже стежить топовий клуб.
За інформацією Sport.ua, португальська "Бенфіка" зацікавлена у захиснику.
У "Бенфіці" грає український голкіпер Анатолій Трубін, якого купили у "Шахтаря". Раніше там також виступав Роман Яремчук.
Слюбик у "Бенфіці"
За інформацією джерела, із усіх молодих українських футболістів найкраще враження справив саме Слюбик.
У "Бенфіці", нібито, вбачають у Богдані потенціал для подальшого прогресу та заміни 36-річного капітана команди Ніколаса Отаменді.
Також наголошується, що португальців не лякає потенційно висока ціна на гравця.
20-річний Слюбик у поточному сезоні зіграв за "Рух" у 24 матчах в УПЛ, де забив два м'ячі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 700 тисяч євро.
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