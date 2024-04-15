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За українським футболістом Руху слідкує європейський топовий клуб

15 квітня 2024 23:59
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Агабекян Карен
редактор
За українським футболістом Руху слідкує європейський топовий клуб
Захисник "Руху" Богдан Слюбик. Фото: "Рух"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футболіст молодіжної збірної України та львівського "Руху" Богдан Слюбик може змінити команду. За ним уже стежить топовий клуб.

За інформацією Sport.ua, португальська "Бенфіка" зацікавлена у захиснику.

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У "Бенфіці" грає український голкіпер Анатолій Трубін, якого купили у "Шахтаря". Раніше там також виступав Роман Яремчук.

Богдан Слюбік
Захисник "Руху" Богдан Слюбік. Фото: "Рух"

Слюбик у "Бенфіці"

За інформацією джерела, із усіх молодих українських футболістів найкраще враження справив саме Слюбик.

У "Бенфіці", нібито, вбачають у Богдані потенціал для подальшого прогресу та заміни 36-річного капітана команди Ніколаса Отаменді.

Також наголошується, що португальців не лякає потенційно висока ціна на гравця.

20-річний Слюбик у поточному сезоні зіграв за "Рух" у 24 матчах в УПЛ, де забив два м'ячі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 700 тисяч євро.

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футбол
Бенфіка
Рух Львів
Богдан Слюбик

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