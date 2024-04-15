За українським футболістом Руху слідкує європейський топовий клуб

Захисник "Руху" Богдан Слюбик. Фото: "Рух"

Футболіст молодіжної збірної України та львівського "Руху" Богдан Слюбик може змінити команду. За ним уже стежить топовий клуб.

За інформацією Sport.ua, португальська "Бенфіка" зацікавлена у захиснику.

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Слюбик у "Бенфіці"

За інформацією джерела, із усіх молодих українських футболістів найкраще враження справив саме Слюбик.

У "Бенфіці", нібито, вбачають у Богдані потенціал для подальшого прогресу та заміни 36-річного капітана команди Ніколаса Отаменді.

Також наголошується, що португальців не лякає потенційно висока ціна на гравця.

20-річний Слюбик у поточному сезоні зіграв за "Рух" у 24 матчах в УПЛ, де забив два м'ячі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 700 тисяч євро.

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