На Паралимпиаде за сборную Украины по волейболу сидя выступил участник войны с Россией

За сборную Украины по волейболу сидя на Паралимпиаде-2024 выступает участник войны с Россией
На Паралимпийских играх в Париже принимает участие сборная Украины по волейболу. В своем первом матче украинцы уступили Ирану со счетом 0:3.
Об этом пишет Суспільне.спорт.
Украинцы на Паралимпиаде-2024
Среди игроков в составе украинской сборной выступает 27-летний Евгений Коренец. Ранее он занимался волейболом профессионально, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину служил боевым медиком в 30-й отдельной механизированной бригаде, участвовавшей в боях на Бахмутском направлении.
Спортсмен получил тяжелое ранение в результате боевых действий и ему ампутировали ногу. После продолжительной реабилитации он присоединился к паралимпийской сборной Украины по волейболу сидя.
"Я представляю страну. Я боролся за независимость на фронте, я борюсь за ее рейтинг, не только в мире спортивном, но и вообще. Представляя Украину, хочу, чтобы она была цветущей и была в мире. И поэтому нужно показать всему миру, что мы во время войны можем бороться не только на фронте, но и на спортивном фронте", — поделился он.
Он убежден, что всем ветеранам войны нужно "быть в спорте".
"Потому что человек, прошедший войну — он скучает по войне, это самый большой наркотик, который есть в мире. Это выбрасываемый во время боевых действий адреналин. В спорте есть тоже адреналин, и поэтому это возможность испытать те же эмоции и вернуться в свою битву за Украину", — говорит спортсмен.
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