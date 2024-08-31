На Паралимпиаде за сборную Украины по волейболу сидя выступил участник войны с Россией

Евгений Коренец во время подготовки к Паралимпиаде. Фото: Reuters

На Паралимпийских играх в Париже принимает участие сборная Украины по волейболу. В своем первом матче украинцы уступили Ирану со счетом 0:3.

Об этом пишет Суспільне.спорт.

Читайте также:

Украинцы на Паралимпиаде-2024

Среди игроков в составе украинской сборной выступает 27-летний Евгений Коренец. Ранее он занимался волейболом профессионально, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину служил боевым медиком в 30-й отдельной механизированной бригаде, участвовавшей в боях на Бахмутском направлении.

Украинская сборная по волейболу, сидя. Фото: paralympic.org

Спортсмен получил тяжелое ранение в результате боевых действий и ему ампутировали ногу. После продолжительной реабилитации он присоединился к паралимпийской сборной Украины по волейболу сидя.

"Я представляю страну. Я боролся за независимость на фронте, я борюсь за ее рейтинг, не только в мире спортивном, но и вообще. Представляя Украину, хочу, чтобы она была цветущей и была в мире. И поэтому нужно показать всему миру, что мы во время войны можем бороться не только на фронте, но и на спортивном фронте", — поделился он.

Он убежден, что всем ветеранам войны нужно "быть в спорте".

"Потому что человек, прошедший войну — он скучает по войне, это самый большой наркотик, который есть в мире. Это выбрасываемый во время боевых действий адреналин. В спорте есть тоже адреналин, и поэтому это возможность испытать те же эмоции и вернуться в свою битву за Украину", — говорит спортсмен.

Напомним, "Шахтер" заменит Пушича известным тренером — о ком речь.

Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".

"Жирона" предъявила требования к Цыганкову — что должен сделать игрок.

"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы — "Рома" с Довбиком и другие команды.

Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.