На Паралімпіаді за збірну України з волейболу сидячи виступив учасник війни з Росією

Євгеній Корінець під час підготовки до Паралімпіади. Фото: Reuters

На Паралімпійських іграх в Парижі бере участь збірна України з волейболу сидячи. У своєму першому матчі українці поступились Ірану з рахунком 0:3.

Про це пише Суспільне.спорт.

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Серед гравців у складі української збірної виступає 27-річний Євгеній Корінець. Раніше він займався волейболом професійно, а після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, служив бойовим медиком у 30-й окремій механізованій бригаді, яка брала участь у боях на Бахмутському напрямку.

Українська збірна з волейболу сидячи. Фото: paralympic.org

Спортсмен отримав важке поранення внаслідок бойових дій та йому ампутували ногу. Після тривалої реабілітації він приєднався до паралімпійської збірної України з волейболу сидячи.

"Я представляю країну. Я виборював незалежність на фронті, я виборюю її рейтинг, не лише у світі спортивному, але й взагалі. Представляючи Україну, хочу, щоб вона була квітучою і була в мирі. І тому треба показати всьому світу, що ми під час війни можемо боротися не лише на фронті, але й на спортивному фронті", — поділився він.

Він переконаний, що всім ветеранам війни потрібно "бути у спорті".

"Бо людина, яка пройшла війну — вона сумує за війною, це найбільший наркотик, що є у світі. Це адреналін, що викидається під час бойових дій. В спорті є теж адреналін, і тому це можливість відчути ті ж емоції та повернутися у свою битву за Україну", — каже спортсмен.

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