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Забарный помог Борнмуту победить Бернли в АПЛ

3 марта 2024 17:22
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Забарный помог Борнмуту победить Бернли в АПЛ
Илья Забарный. Фото: Twitter/afcbournemouth
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игрок сборной Украины Илья Забарный в очередной раз отыграл полный матч в английской Премьер-лиге за "Борнмут". В этот раз его команда победила на выезде ''Бернли'' со счетом 2:0.

Подробности матча и оценка украинца в материале Новини.LIVE.

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"Вишни" забили по голу в каждом из таймов. Открыл счет Клюйверт на 13-й минуте с паса Кука. А удвоил Семенио тоже по передаче Кука на 88-й. В общем, по ударам преимущество были у хозяев 18:10, но в плоскость более ровная ситуация 5:3 в пользу "Бернли".

По владению мяча тоже лучшие показатели у хозяев 74% на 26%, но защиту гостей во главе с 21-летним Забарным сыграли без ошибок.

Средний балл Забарного

За этот матч Илья получил отметку 6,9 от Whoscored. Этот средний показатель: больше получили Семенио 7,9, Кук 7,8, Керкез 7,6, Соланке 7,2, Смит 7,1.

Благодаря этой победе "вишни" поднялись на 13-ю позицию в АПЛ. От зоны вылета расстояние в 11 очков.

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Бернли
Илья Забарный
Борнмут
АПЛ

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