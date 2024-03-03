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Забарний допоміг Борнмуту перемогти Бернлі в АПЛ

3 березня 2024 17:22
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Забарний допоміг Борнмуту перемогти Бернлі в АПЛ
Ілля Забарний. Фото: Twitter/afcbournemouth
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець збірної України Ілля Забарний вчергове відіграв повний матч в англійській Прем’єр-лізі за "Борнмут". Цього разу його команда перемогла на виїзді "Бернлі" з рахунком 2:0.

Подробиці матчу та оцінка українця, в матеріалі Новини.LIVE.

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"Вишні" забили по голу в кожному з таймів. Відкрив рахунок Клюйверт на 13-й хвилині з пасу Кука. А подвоїв Семеніо теж з передачі Кука на 88-й. Загалом по ударах перевага була у господарів 18:10, але в площину більш рівна ситуація 5:3 на користь "Бернлі".

За володінням м’яча теж кращі показники у господарів 74% на 26%, але захист гостей на чолі із 21-річним Забарним зіграли без помилок.

Середній бал Забарного

За цей матч Ілля отримав оцінку 6,9 від Whoscored. Цей середній показник: більше отримали Семеніо 7,9, Кук 7,8, Керкез 7,6, Соланке 7,2, Сміт 7,1.

Завдяки цій перемозі "вишні" піднялись на 13 позицію в АПЛ. Від зони вильоту відстань в 11 очок.

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Бернлі
Ілля Забарний
Борнмут
АПЛ

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