Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Забарный помог Борнмуту заработать очки с МЮ — какую оценку получил украинец arrow

Забарный помог Борнмуту заработать очки с МЮ — какую оценку получил украинец

13 апреля 2024 22:27
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Забарный помог Борнмуту заработать очки с МЮ — какую оценку получил украинец
Клюйверт и Забарный. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игрок сборной Украины Илья Забарный снова вышел в стартовом составе и отыграл весь матч без замен за "Борнмут". Его команда сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" — 2:2.

Украинец получил оценку ниже средней, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Во время первого гола МЮ Забарный прервал пас с фланга, но первым на мяче оказался Бруну, расстрелявший ворота Борнмута.

В общей сложности экс-игрок "Динамо" трижды выносил мяч, сделал один перехват, в одном эпизоде обыграл соперника с помощью дриблинга. В пяти из шести случаев он выиграл борьбу за позицию и победил в трех верховых дуэлях. Запомнился также отличными подкатами.

Кроме того, Илья осуществил 53 касания, 6 длинных передач, 3 из них точные и 9 раз терял мяч.

Аналитики считают, что мог сыграть лучше

Интересно, что, по мнению аналитиков, 8 партнеров по команде (с учетом замен) отыграли хуже, чем украинец.

WhoScored и Sofascore оценили действия Забарного почти одинаково – 6,6 и 6,7 баллов соответственно.

Отметим, что Забарный провел 32 поединок в текущем сезоне АПЛ.

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец.

Помощник Реброва назвал самого перспективного молодого тренера Украины.

Андрей Лунин уйдет из "Реала" и заменит легендарного вратаря в одном из лучших клубов в мире.

Продажа билетов на бой Усик — Фьюри стартовала — какая цена.

Милевский назвал лучшего футболиста, с которым вместе играл.

Манчестер Юнайтед
Илья Забарный
Борнмут
АПЛ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины