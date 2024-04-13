Забарный помог Борнмуту заработать очки с МЮ — какую оценку получил украинец

Клюйверт и Забарный. Фото: Reuters

Игрок сборной Украины Илья Забарный снова вышел в стартовом составе и отыграл весь матч без замен за "Борнмут". Его команда сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" — 2:2.

Украинец получил оценку ниже средней, передает Новини.LIVE.

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В общей сложности экс-игрок "Динамо" трижды выносил мяч, сделал один перехват, в одном эпизоде обыграл соперника с помощью дриблинга. В пяти из шести случаев он выиграл борьбу за позицию и победил в трех верховых дуэлях. Запомнился также отличными подкатами.

Другая точка на борту 💪 pic.twitter.com/ghRbQdnPuX — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 13, 2024

Кроме того, Илья осуществил 53 касания, 6 длинных передач, 3 из них точные и 9 раз терял мяч.

Аналитики считают, что мог сыграть лучше

Интересно, что, по мнению аналитиков, 8 партнеров по команде (с учетом замен) отыграли хуже, чем украинец.

WhoScored и Sofascore оценили действия Забарного почти одинаково – 6,6 и 6,7 баллов соответственно.

Отметим, что Забарный провел 32 поединок в текущем сезоне АПЛ.

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