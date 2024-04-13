Забарний допоміг Борнмуту заробити очки з МЮ — яку оцінку отримав українець
Гравець збірної України Ілля Забарний знову вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч без замін за "Борнмут". Його команда зіграла внічию з "Манчестер Юнайтед" — 2:2.
Українець отримав оцінку нижче середньої, передає Новини.LIVE.
Під час першого голу МЮ Забарний перервав пас з флангу, але першим на м'ячі виявився Бруну, який розстріляв ворота Борнмута.
Загалом ексгравець "Динамо" тричі виносив м’яч, зробив одне перехоплення, в одному епізоді обіграв суперника за допомогою дриблінгу. В п’яти з шести випадків він виграв боротьбу за позицію та переміг у трьох верхових дуелях. Запам'ятався також чудовими підкатами.
Another point on the board 💪 pic.twitter.com/ghRbQdnPuX— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 13, 2024
Крім того, Ілля здійснив 53 дотики, 6 довгих передач, 3 з них точні та 9 разів втрачав м’яч.
Аналітики вважають, що міг зіграти краще
Цікаво, що, на думку аналітиків, 8 партнерів по команді (з урахуванням замін) відіграли гірше, ніж українець.
WhoScored та Sofascore оцінили дії Забарного майже однаково — 6,6 та 6,7 бала відповідно.
Зауважимо, що Забарний провів 32-й поєдинок у поточному сезоні АПЛ.
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