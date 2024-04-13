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Забарний допоміг Борнмуту заробити очки з МЮ — яку оцінку отримав українець

13 квітня 2024 22:27
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Забарний допоміг Борнмуту заробити очки з МЮ — яку оцінку отримав українець
Клюйверт та Забарний. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець збірної України Ілля Забарний знову вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч без замін за "Борнмут". Його команда зіграла внічию з "Манчестер Юнайтед" — 2:2.

Українець отримав оцінку нижче середньої, передає Новини.LIVE.

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Під час першого голу МЮ Забарний перервав пас з флангу, але першим на м'ячі виявився Бруну, який розстріляв ворота Борнмута. 

Загалом ексгравець "Динамо" тричі виносив м’яч, зробив одне перехоплення, в одному епізоді обіграв суперника за допомогою дриблінгу. В п’яти з шести випадків він виграв боротьбу за позицію та переміг у трьох верхових дуелях. Запам'ятався також чудовими підкатами.

Крім того, Ілля здійснив 53 дотики, 6 довгих передач, 3 з них точні та 9 разів втрачав м’яч.

Аналітики вважають, що міг зіграти краще

Цікаво, що, на думку аналітиків, 8 партнерів по команді (з урахуванням замін) відіграли гірше, ніж українець.

WhoScored та Sofascore оцінили дії Забарного майже однаково — 6,6 та 6,7 бала відповідно. 

Зауважимо, що Забарний провів 32-й поєдинок у поточному сезоні АПЛ.

Нагадаємо, на Зінченка чекає трансфер з "Арсеналу" — куди перейде українець.

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Манчестер Юнайтед
Ілля Забарний
Борнмут
АПЛ

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