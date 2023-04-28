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Заборный лучший запасной: О&#39;Нил успокоил "Борнмут" после победы

28 апреля 2023 07:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Заборный лучший запасной – О&#39;Нил успокоил Борнмут после победы
Тренер клуба Забарного просит подопечных настроиться на следующие матчи. Фото: Reuters/Matthew Childs
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В тридцать третьем туре английского чемпионата "Борнмут" обыграл в гостевом матче аутсайдера английской Премьер-лиги - "Саутгемптон". Наставник "Борнмута" Гарри О'Нил прокомментировал прошедшие игры, он считает, что его команде не стоит преждевременно радоваться в борьбе за выживание.

Об этом он сказал в интервью BT Sport.

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"Я не думаю, что тридцать шесть очков нам гарантируют место в высшей лиге, поэтому праздновать еще рано. Вскоре воскресенье, очередной матч. Мы должны быть готовы к нему", — говорит Гарри О'Нил.

У Забарного самый лучший выход на замену

Игрок сборной Украины Илья Забарный сыграл второй матч в АПЛ и получил неплохую оценку от статистического портала WhoScored среди игроков "Борнмута", вышедших на замену в матче с "Саутгемптоном".

Забарный, вышедший на замену на 67-й минуте защитник "Борнмута", получил отметку 6,3. Это самая высокая оценка выходивших на замену четырех игроков "Борнмута".

За около 30 минут на поле 20-летний украинец дважды вынес мяч, 1 раз его отобрал, сделал 8 касаний мяча и отдал 3 точные передачи из 4 (75%).

Следующую игру "Борнмут" проведет в воскресенье дома против "Лидса".

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