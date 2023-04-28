Забарний найкращий запасний – О’Ніл заспокоїв Борнмут після перемоги

Тренер клубу Забарного просить підопічних налаштуватись на наступні матчі. Фото: Reuters/Matthew Childs

У тридцять третьому турі англійського чемпіонату "Борнмут" обіграв у гостьовому матчі аутсайдера англійської Прем'єр-ліги – "Саутгемптон". Наставник "Борнмута" Гарі О'Ніл прокоментував події минулої гри, він вважає, що його команді не варто передчасно радіти у боротьбі за виживання.

Про це він сказав в інтерв’ю BT Sport.

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"Я не думаю, що тридцять шість очок нам гарантують місце у вищій лізі, тож святкувати ще зарано. Незабаром неділя, черговий матч. Ми маємо бути готовими до нього", - каже Гарі О'Ніл.

У Забарного найкращий вихід на заміну

Гравець збірної України Ілля Забарний зіграв другий матч в АПЛ та отримав непогану оцінку від статистичного порталу WhoScored серед гравців "Борнмута", які вийшли на заміну в матчі з "Саутгемптоном".

A big final ten to go 💪 pic.twitter.com/bhAahDXj7h — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 27, 2023

Забарний, який вийшов на заміну на 67-й хвилині захисник "Борнмута", отримав оцінку 6,3. Це найвища оцінка серед чотирьох гравців "Борнмута", які виходили на заміну.

За близько 30 хвилин на полі 20-річний українець двічі виніс м'яч, 1 раз його відібрав, зробив 8 дотиків м'яча та віддав 3 точні передачі із 4 (75%).

Наступну гру "Борнмут" проведе в неділю вдома проти "Лідсу".

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