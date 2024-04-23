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Забарный получил характеристику от своего главного тренера

23 апреля 2024 19:11
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Агабекян Карен
редактор
Забарный получил характеристику от своего главного тренера
Главный тренер "Борнмута" Андони Ирайола. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный в текущем сезоне играет без замен в АПЛ. Это способствовало его прогрессу.

Это же отметил главный тренер "Борнмута" Андони Ираола на пресс-конференции.

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Ираола отметил позитивные изменения в игре Забарного в этом сезоне, подчеркнув его уверенность, лидерские качества и способность эффективно общаться с партнерами.

"Он пришел сюда 18 месяцев назад, и, конечно, у него был период адаптации. Прошлый сезон не был легким для него, в том числе из-за травмы. Из-за травмы он сыграл не так много, как хотел бы. Но я думаю, что этот сезон очень хороший для него", — сказал тренер.

Ираола выразил уверенность в дальнейшем росте игрока, отметив его значительный вклад в команду.

Также специалист отметил, что Илье благодаря хорошему владению английским языком удалось коммуницировать с партнерами по команде и стать частью коллектива.

В текущем сезоне Забарный провел 33 матча в АПЛ, забив один гол.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.

Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Суркис поделился мнением о "Шахтере" и чемпионской гонке в УПЛ. 

Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо". 

Цыганкова хочет видеть в своем клубе самый перспективный тренер в мире.

футбол
Илья Забарный
Борнмут
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