Забарный получил характеристику от своего главного тренера
Украинский центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный в текущем сезоне играет без замен в АПЛ. Это способствовало его прогрессу.
Это же отметил главный тренер "Борнмута" Андони Ираола на пресс-конференции.
So much love for Zaba ♥️🇺🇦 pic.twitter.com/FWRNC1H3aR— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 23, 2024
Что Ираола сказал о Забарном
Ираола отметил позитивные изменения в игре Забарного в этом сезоне, подчеркнув его уверенность, лидерские качества и способность эффективно общаться с партнерами.
"Он пришел сюда 18 месяцев назад, и, конечно, у него был период адаптации. Прошлый сезон не был легким для него, в том числе из-за травмы. Из-за травмы он сыграл не так много, как хотел бы. Но я думаю, что этот сезон очень хороший для него", — сказал тренер.
Ираола выразил уверенность в дальнейшем росте игрока, отметив его значительный вклад в команду.
Также специалист отметил, что Илье благодаря хорошему владению английским языком удалось коммуницировать с партнерами по команде и стать частью коллектива.
В текущем сезоне Забарный провел 33 матча в АПЛ, забив один гол.
Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.
Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер.
Суркис поделился мнением о "Шахтере" и чемпионской гонке в УПЛ.
Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо".
Цыганкова хочет видеть в своем клубе самый перспективный тренер в мире.
Читайте Новини.LIVE!