Забарный получил характеристику от своего главного тренера

Главный тренер "Борнмута" Андони Ирайола. Фото: скриншот

Украинский центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный в текущем сезоне играет без замен в АПЛ. Это способствовало его прогрессу.

Это же отметил главный тренер "Борнмута" Андони Ираола на пресс-конференции.

Читайте также:

So much love for Zaba ♥️🇺🇦 pic.twitter.com/FWRNC1H3aR — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 23, 2024

Что Ираола сказал о Забарном

Ираола отметил позитивные изменения в игре Забарного в этом сезоне, подчеркнув его уверенность, лидерские качества и способность эффективно общаться с партнерами.

"Он пришел сюда 18 месяцев назад, и, конечно, у него был период адаптации. Прошлый сезон не был легким для него, в том числе из-за травмы. Из-за травмы он сыграл не так много, как хотел бы. Но я думаю, что этот сезон очень хороший для него", — сказал тренер.

Ираола выразил уверенность в дальнейшем росте игрока, отметив его значительный вклад в команду.

Также специалист отметил, что Илье благодаря хорошему владению английским языком удалось коммуницировать с партнерами по команде и стать частью коллектива.

В текущем сезоне Забарный провел 33 матча в АПЛ, забив один гол.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.

Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер.

Суркис поделился мнением о "Шахтере" и чемпионской гонке в УПЛ.

Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо".

Цыганкова хочет видеть в своем клубе самый перспективный тренер в мире.