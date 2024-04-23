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Забарний отримав характеристику від свого головного тренера

23 квітня 2024 19:11
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Агабекян Карен
редактор
Забарний отримав характеристику від свого головного тренера
Головний тренер "Борнмуту" Андоні Ірайола. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український центральний захисник "Борнмуту" Ілля Забарний цього сезону грає без замін в АПЛ. Це сприяло його прогресу.

На цьому наголосив головний тренер "Борнмуту" Андоні Іраола на пресконференції.

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Іраола відзначив позитивні зміни у грі Забарного цього сезону, підкресливши його впевненість, лідерські якості та здатність ефективно спілкуватися з партнерами.

"Він прийшов сюди 18 місяців тому, і, звичайно, він мав період адаптації. Минулий сезон не був легким для нього, в тому числі через травму. Через травму він зіграв не так багато, як хотів би. Але я думаю, що цей сезон дуже хороший для нього", — сказав тренер.

Іраола висловив упевненість у подальшому зростанні гравця, відзначивши його значний внесок у команду.

Також фахівець зазначив, що Іллі завдяки гарному володінню англійською мовою вдалося комунікувати з партнерами по команді та стати частиною колективу.

У поточному сезоні Забарний провів 33 матчі в АПЛ, забивши один гол.

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футбол
Ілля Забарний
Борнмут
українські легіонери (футбол)

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