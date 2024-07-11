Забарный назвал самого опасного игрока сборной Англии

Забарный объяснил, почему сборная Англии может выиграть Евро-2024
Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о выступлении национальной команды Англии на Евро-2024. Один из лучших защитников АПЛ назвал футболиста "трех львов", которого поддерживает на турнире.
Илья Забарный ждет новых голов от форварда Олли Уоткинса, сообщает "Трендець".
Илья Забарный провел успешный сезон в составе "Борнмута" и был признан одним из лучших молодых защитников Премьер-лиги. После вылета сборной Украины с Евро-2024 футболист продолжает следить за ходом турнира.
Лучший футболист сборной Англии
Украинец оценил выступление "трех львов" на турнире в Германии. Илья Забарный считает форварда сборной Англии и "Астон Виллы" Олли Уоткинса одним из лучших игроков мира на этой позиции.
"Это превосходный футболист. Речь о том, как он создает пространство для себя, как открывается, как прикрывает мяч. Он умеет бить и левой, и правой ногой. Быстрый, нацеленный на ворота форвард. Мне было очень сложно против него играть у него, он скорый. Мне было труднее с ним играть", — объяснил Забарный.
Именно Уоткинс забил победный гол в полуфинале Евро-2024 против Нидерландов. В прошлом сезоне Олли сыграл 51 матч, забил 24 гола и сделал 13 результативных передач.
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