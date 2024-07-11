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Забарный объяснил, почему сборная Англии может выиграть Евро-2024

11 июля 2024 12:49
Валерий Ковалевич - Редактор
Забарный назвал самого опасного игрока сборной Англии
Илья Забарный в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
Валерий Ковалевич - Редактор

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о выступлении национальной команды Англии на Евро-2024. Один из лучших защитников АПЛ назвал футболиста "трех львов", которого поддерживает на турнире. 

Илья Забарный ждет новых голов от форварда Олли Уоткинса, сообщает "Трендець". 

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Илья Забарный провел успешный сезон в составе "Борнмута" и был признан одним из лучших молодых защитников Премьер-лиги. После вылета сборной Украины с Евро-2024 футболист продолжает следить за ходом турнира. 

Олли Уоткинс
Олли Уоткинс забил победный гол в полуфинале Евро-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Лучший футболист сборной Англии 

Украинец оценил выступление "трех львов" на турнире в Германии. Илья Забарный считает форварда сборной Англии и "Астон Виллы" Олли Уоткинса одним из лучших игроков мира на этой позиции. 

"Это превосходный футболист. Речь о том, как он создает пространство для себя, как открывается, как прикрывает мяч. Он умеет бить и левой, и правой ногой. Быстрый, нацеленный на ворота форвард. Мне было очень сложно против него играть у него, он скорый. Мне было труднее с ним играть", — объяснил Забарный.

Именно Уоткинс забил победный гол в полуфинале Евро-2024 против Нидерландов. В прошлом сезоне Олли сыграл 51 матч, забил 24 гола и сделал 13 результативных передач. 

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