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Забарний пояснив, чому збірна Англії може виграти Євро-2024

11 липня 2024 12:49
Валерій Ковалевич - Редактор
Забарний назвав найнебезпечнішого гравця збірної Англії
Ілля Забарний у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
Валерій Ковалевич - Редактор

Захисник англійського "Борнмуту" та збірної України Ілля Забарний поділився думкою про виступ національної команди Англії на Євро-2024. Один із найкращих захисників АПЛ назвав футболіста "трьох левів", якого підтримує на турнірі.

Ілля Забарний чекає нових голів від форварда Оллі Воткінса, повідомляє "Трендець".

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Ілля Забарний провів успішний сезон у складі "Борнмута" і був визнаний одним із найкращих молодих захисників Прем'єр-ліги. Після вильоту збірної України з Євро-2024 футболіст продовжує стежити за перебігом турніру.

Оллі Уоткінс
Оллі Воткінс забив переможний гол у півфіналі Євро-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Найкращий футболіст збірної Англії

Українець оцінив виступ "трьох левів" на турнірі у Німеччині. Ілля Забарний вважає форварда збірної Англії та "Астон Вілли" Оллі Воткінса одним із найкращих гравців світу на цій позиції.

"Це чудовий футболіст. Мова про те, як він створює простір для себе, як відкривається, як прикриває м'яч. Він уміє бити й лівою, і правою ногою. Швидкий, націлений на ворота форвард. Мені було дуже складно проти нього грати в нього, він швидкий. Мені було важче грати з ним", — пояснив Забарний.

Саме Воткінс забив переможний гол у півфіналі Євро-2024 проти Нідерландів. Минулого сезону Оллі зіграв 51 матч, забив 24 голи та зробив 13 результативних передач.

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спорт футбол Англійська Прем'єр-ліга Збірна Англії по футболу Ілля Забарний Оллі Воткінс

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