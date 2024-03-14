Забарный рассказал, как ему удалось забить первый гол в АПЛ

Илья Забарный празднует гол в ворота соперника. Фото: Reuters/Toby Melville

Защитник сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный объяснил, что помогло ему забить дебютный гол в английской Премьер-лиги. Футболист внес вклад в драматическую победу своей команды.

Забарный описал эмоции после своего исторического достижения в интервью BBC.

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Илья Забарный в сезоне 2023/2024 стал одним из немногих футболистов в английской Премьер-лиги, которые проводят на поле все матчи без замен. В поединке 28 тура его "Борнмут" победил "Лутон Таун" со счетом 4:3, а сам украинец забил свой первый гол в АПЛ.

Футболисты "Борнмута" забили гол в ворота "Лутон Таун". Фото: Reuters/Toby Melville

Что сказал Забарный

Защитник напомнил, что после первого тайма его команда уступала в счете 0:3. Футболисты были расстроены, но главный тренер нашел необходимые слова, чтобы подбодрить своих подопечных. Игроки забили четыре мяча во втором тайме и вырвали важную победу.

По словам Забарного, он стремится приносить команде максимальную пользу в каждом матче. После того как ему удалось еще и забить, Илья почувствовал себя счастливым. На трибуне за игрой "Борнмута" наблюдали родственники Забарного, и это было дополнительной мотивацией для футболиста. При этом Илья посочувствовал зрителям, которые пережили целую гамму эмоций во время поединка.

Также Забарный пообещал сделать все возможное, чтобы порадовать болельщиков сборной Украины в ближайшем матче отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

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