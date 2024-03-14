Забарний розповів, як йому вдалося забити перший гол у АПЛ

Ілля Забарний святкує гол у ворота суперника. Фото: Reuters/Toby Melville

Захисник збірної України та англійського "Борнмуту" Ілля Забарний пояснив, що допомогло йому забити дебютний гол в англійській Прем'єр-лізі. Футболіст зробив внесок у драматичну перемогу своєї команди.

Забарний описав емоції після свого історичного досягнення в інтерв'ю ВВС.

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Ілля Забарний у сезоні 2023/2024 став одним із небагатьох футболістів в англійській Прем'єр-лізі, які проводять на полі усі матчі без замін. У поєдинку 28-го туру його "Борнмут" переміг "Лутон Таун" з рахунком 4:3, а сам українець забив свій перший гол в АПЛ.

Футболісти "Борнмуту" забили гол у ворота "Лутон Таун". Фото: Reuters/Toby Melville

Що сказав Забарний

Захисник нагадав, що після першого тайму його команда поступалася рахунком 0:3. Футболісти були засмучені, але головний тренер знайшов необхідні слова, щоб підбадьорити своїх підопічних. Гравці забили чотири м'ячі у другому таймі та вирвали важливу перемогу.

За словами Забарного, він прагне приносити команді максимальну користь у кожному матчі. Після того, як йому вдалося ще й забити, Ілля відчув себе щасливим. На трибуні за грою "Борнмута" спостерігали родичі Забарного, і це була додаткова мотивація для футболіста. При цьому Ілля поспівчував глядачам, які пережили цілу гаму емоцій під час поєдинку.

Також Забарний пообіцяв зробити все можливе, щоб порадувати вболівальників збірної України у найближчому матчі відбору на Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.

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