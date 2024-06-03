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Забарный рассказал, как планирует играть против форвардов сборной Германии

3 июня 2024 20:05
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Илья Забарный поделился секретами, как планирует играть против форвардов сборной Германии
Илья Забарный. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Сборная Украины по футболу готовится к первому контрольному матчу в рамках подготовки к Чемпионату Европы-2024 против Германии. Игрок сборной Илья Забарный поделился нюансами по тренировкам и рассказал, как планирует сыграть в матче.

Об этом говорится в новом выпуске подготовки к Евро-2024 на канале Взбірна.ua.

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У игроков нашей сборной перед первым контрольным матчем настроение заряженности на победу. Илья Забарный рассказал о своей любимой тренировке.

"Люблю те тренировки, где есть много футбола, где есть удары, это для меня самое интересное", — поделился Илья.

Также он рассказал, что уже успел отдохнуть после завершения сезона и готов работать дальше на победу.

"По завершении сезона нужно было сделать паузу, но уже сейчас я начал тренироваться индивидуально, чтобы догнать сборную и быть в форме", — говорит игрок.

По его словам, в сборной Германии очень "мощные" футболисты, поэтому качественная подготовка очень важна.

"Такие матчи — это хорошая проверка наших сил. Посмотрим, что мы можем на данном этапе и будем нарабатывать то, что нужно", — делится Илья.

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Украина
Сборная Украины по футболу
Илья Забарный
футбол

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