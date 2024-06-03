Илья Забарный поделился секретами, как планирует играть против форвардов сборной Германии

Забарный рассказал, как планирует играть против форвардов сборной Германии
Сборная Украины по футболу готовится к первому контрольному матчу в рамках подготовки к Чемпионату Европы-2024 против Германии. Игрок сборной Илья Забарный поделился нюансами по тренировкам и рассказал, как планирует сыграть в матче.
Об этом говорится в новом выпуске подготовки к Евро-2024 на канале Взбірна.ua.
Илья Забарный о подготовке к матчу против Германии
У игроков нашей сборной перед первым контрольным матчем настроение заряженности на победу. Илья Забарный рассказал о своей любимой тренировке.
"Люблю те тренировки, где есть много футбола, где есть удары, это для меня самое интересное", — поделился Илья.
Также он рассказал, что уже успел отдохнуть после завершения сезона и готов работать дальше на победу.
"По завершении сезона нужно было сделать паузу, но уже сейчас я начал тренироваться индивидуально, чтобы догнать сборную и быть в форме", — говорит игрок.
По его словам, в сборной Германии очень "мощные" футболисты, поэтому качественная подготовка очень важна.
"Такие матчи — это хорошая проверка наших сил. Посмотрим, что мы можем на данном этапе и будем нарабатывать то, что нужно", — делится Илья.
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