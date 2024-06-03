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Забарний розповів, як планує грати проти форвардів збірної Німеччини

3 червня 2024 20:05
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Ілля Забарний поділився секретами, як планує грати протів форвардів збірної Німеччини
Ілля Забарний. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Збірна України з футболу готується до першого контрольного матчу в рамках підготовки до Чемпіонату Європи-2024 проти Німеччини. Гравець збірної Ілля Забарний поділився нюансами з тренувань та розповів, як планує зіграти в матчі. 

Про це йдеться у новому випуску з підготовки до Євро-2024 на каналі Взбірна.ua.

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Ілля Забарний про підготовку до матчу проти Німеччини

У гравців нашої збірної перед першим контрольним матчем настрій зарядженості на перемогу. Ілля Забарний розповів про своє улюблене тренування. 

"Люблю ті тренування де є багато футболу, де є удари, це для мене найцікавіше", — поділився Ілля.

Також він розповів, що вже встиг відпочити після завершення сезону та вже готовий працювати далі на перемогу. 

"Після завершення сезону потрібно було зробити паузу, але вже зараз я почав тренуватися індивідуально, щоб наздогнати збірну та бути у формі", — каже гравець.

За його словами, у збірній Німеччині дуже "потужні" футболісти, тому якісна підготовка дуже важлива. 

"Такі матчі це хороша перевірка наших сил. Подивимось, що ми можемо на даному етапі та будемо напрацьовувати те, що потрібно", — ділиться Ілля.

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Україна
Збірна України з футболу
Ілля Забарний
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