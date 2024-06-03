Ілля Забарний поділився секретами, як планує грати протів форвардів збірної Німеччини

Ілля Забарний. Фото: УАФ

Збірна України з футболу готується до першого контрольного матчу в рамках підготовки до Чемпіонату Європи-2024 проти Німеччини. Гравець збірної Ілля Забарний поділився нюансами з тренувань та розповів, як планує зіграти в матчі.

Про це йдеться у новому випуску з підготовки до Євро-2024 на каналі Взбірна.ua.

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У гравців нашої збірної перед першим контрольним матчем настрій зарядженості на перемогу. Ілля Забарний розповів про своє улюблене тренування.

"Люблю ті тренування де є багато футболу, де є удари, це для мене найцікавіше", — поділився Ілля.

Також він розповів, що вже встиг відпочити після завершення сезону та вже готовий працювати далі на перемогу.

"Після завершення сезону потрібно було зробити паузу, але вже зараз я почав тренуватися індивідуально, щоб наздогнати збірну та бути у формі", — каже гравець.

За його словами, у збірній Німеччині дуже "потужні" футболісти, тому якісна підготовка дуже важлива.

"Такі матчі це хороша перевірка наших сил. Подивимось, що ми можемо на даному етапі та будемо напрацьовувати те, що потрібно", — ділиться Ілля.

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