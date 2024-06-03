Ілля Забарний поділився секретами, як планує грати протів форвардів збірної Німеччини

Забарний розповів, як планує грати проти форвардів збірної Німеччини
Збірна України з футболу готується до першого контрольного матчу в рамках підготовки до Чемпіонату Європи-2024 проти Німеччини. Гравець збірної Ілля Забарний поділився нюансами з тренувань та розповів, як планує зіграти в матчі.
Про це йдеться у новому випуску з підготовки до Євро-2024 на каналі Взбірна.ua.
Ілля Забарний про підготовку до матчу проти Німеччини
У гравців нашої збірної перед першим контрольним матчем настрій зарядженості на перемогу. Ілля Забарний розповів про своє улюблене тренування.
"Люблю ті тренування де є багато футболу, де є удари, це для мене найцікавіше", — поділився Ілля.
Також він розповів, що вже встиг відпочити після завершення сезону та вже готовий працювати далі на перемогу.
"Після завершення сезону потрібно було зробити паузу, але вже зараз я почав тренуватися індивідуально, щоб наздогнати збірну та бути у формі", — каже гравець.
За його словами, у збірній Німеччині дуже "потужні" футболісти, тому якісна підготовка дуже важлива.
"Такі матчі це хороша перевірка наших сил. Подивимось, що ми можемо на даному етапі та будемо напрацьовувати те, що потрібно", — ділиться Ілля.
Нагадаємо, Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" після Євро-2024.
Довбик розповів про своє прізвисько у "Жироні" та назвав завдання на Євро-2024.
Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі.
Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу.
"Кривбас" отримав пропозиції продати Дібанго у Європу — яке рішення прийняли у клубі.
Читайте Новини.LIVE!