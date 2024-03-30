Забарный признался, что хотел вернуться в Украину, чтобы воевать

Илья Забарный после матча с Исландией. Фото: УАФ

Украинский защитник английского "Борнмута" Илья Забарный рассказал, что мог завершить карьеру. Футболист хотел вернуться на родину и воевать, но впоследствии начал помогать армии деньгами.

Об этом Забарный рассказал в интервью британскому изданию The Times.

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Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Забарный мог стать военным

По словам Забарного, когда началась война, он все время читал новости. К тому же Илья был на тот момент в Киеве и слышал звуки сирен и по городу тогда прилетали ракеты. После переезда в Англию футболист думал о том, чтобы помогать стране.

"Я думал о том, чтобы вернуться сражаться. Я могу просто взять оружие и научиться. Я могу сказать: "Стоп, я не хочу играть в футбол", но нет, я должен играть. Я нужен украинскому народу, чтобы рассказать миру", — сказал Забарный.

Илья рассказал, что его соседи в Англии каждый день спрашивают о семье и о ситуации в Украине. Это говорит о том, что об войне помнят в мире, но количество новостей о ней стало очень мало.

Также Забарный рассказал, что после начала полномасштабной войны пожертвовал много денег для украинских военных и для тех, кто шел воевать. При этом он помогал организации "Трибуна героев".

"Мы просто помогаем семьям погибших болельщиков, поскольку они одиноки. У меня есть еда, дом, безопасность, а у людей — нет. Мне нужно помогать. Если украинцы не помогают украинцам, то зачем должны помогать европейцы, американцы или англичане?" — добавил Илья.

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