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Тренер Борнмута оценил игру и дебютный гол Забарного

14 марта 2024 13:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тренер Борнмута оценил игру и дебютный гол Забарного
Илья Забарный (слева) празднует гол в ворота соперника. Фото: Reuters/Toby Melville
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола похвалил Илью Забарного после матча против "Лутон Таун". Украинец внес важный вклад в волевую победу "вишен". 

Забарный забил свой первый гол в АПЛ, сообщает BBC

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Наставник "Борнмута" Андони Ираола похвалил свою команду, которая забила четыре гола за тайм и вырвала победу у "Лутон Таун". Илья Забарный забил второй мяч "вишен", который стал для него первым в чемпионате Англии. 

Андони Ираола
Андони Ираола после матча. Фото: Reuters/Toby Melville

Что Ираола сказал о Забарном 

Тренер "Борнмута" подтвердил, что в перерыве его команда находилась в плохом настроении. Однако наставнику удалось найти нужные слова, которые заставили футболистов поверить в себя и приложить максимум усилий для того, чтобы отыграться и вырвать победу. 

"Мы поверили в себя, забили быстрый гол и справились с очень сложной задачей. Я рад, что Забарный тоже внес важную лепту в эту победу. Он не привык забивать, Илья был очень счастлив после финального свистка", — рассказал Ираола. 

Илья Забарный
Илья Забарный борется за мяч. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Забарный провел за "Борнмут" 31 матч в этом сезоне без замен. Свой следующий поединок "вишни" проведут 30 марта против "Эвертона", за который выступает украинец Виталий Миколенко. 

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спорт
футбол
Английская Премьер-лига
Илья Забарный
Борнмут

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