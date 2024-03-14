Тренер Борнмута оцінив гру та дебютний гол Забарного

Ілля Забарний (ліворуч) святкує гол у ворота суперника. Фото: Reuters/Toby Melville

Головний тренер "Борнмуту" Андоні Іраола похвалив Іллю Забарного після матчу проти "Лутон Таун". Українець зробив важливий внесок у вольову перемогу "вишень".

Забарний забив свій перший гол в АПЛ, повідомляє ВВС.

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Наставник "Борнмуту" Андоні Іраола похвалив свою команду, яка забила чотири голи за тайм та вирвала перемогу у "Лутон Таун". Ілля Забарний забив другий м'яч "вишень", який став для нього першим у чемпіонаті Англії.

Андоні Іраола після матчу. Фото: Reuters/Toby Melville

Що Іраола сказав про Забарного

Тренер "Борнмута" підтвердив, що у перерві його команда перебувала у поганому настрої. Однак наставнику вдалося знайти потрібні слова, які змусили футболістів повірити в себе та докласти максимум зусиль для того, щоб відігратися та вирвати перемогу.

"Ми повірили в себе, забили швидкий гол і впоралися з дуже складним завданням. Я радий, що Забарний теж зробив важливий внесок у цю перемогу. Він не звик забивати, Ілля був дуже щасливий після фінального свистка", — розповів Іраола.

Ілля Забарний виборює м'яч. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Забарний провів за "Борнмут" 31 матч цього сезону без замін. Свій наступний поєдинок "вишні" проведуть 30 березня проти "Евертона", за який виступає українець Віталій Миколенко.

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