Забарний зізнався, що хотів повернутися до України, щоб воювати

Ілля Забарний після матчу з Ісландією. Фото: УАФ

Український захисник англійського "Борнмуту" Ілля Забарний розповів, що міг завершити кар'єру. Футболіст хотів повернутися на батьківщину та воювати, але згодом почав допомагати армії грошима.

Про це Забарний розповів в інтерв'ю британському виданню The Times.

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Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Забарний міг стати військовим

За словами Забарного, коли розпочалася війна, він весь час читав новини. До того ж Ілля був на той момент у Києві й чув звуки сирен і по місту тоді прилітали ракети. Після переїзду до Англії футболіст думав, щоб допомагати країні.

"Я думав про те, щоб повернутися боротися. Я можу просто взяти зброю і навчитися. Я можу сказати: "Стоп, я не хочу грати у футбол", але ні, я мушу грати. Я потрібен українському народу, щоб розповісти світові", — сказав Забарний.

Ілля розповів, що його сусіди в Англії щодня запитують про сім'ю та ситуацію в Україні. Це говорить про те, що про війну пам'ятають у світі, але кількість новин про неї стала дуже малою.

Також Забарний розповів, що після початку повномасштабної війни пожертвував багато грошей для українських військових, та тих, хто йшов воювати. У цьому він допомагав організації "Трибуна героїв".

"Ми просто допомагаємо сім'ям загиблих уболівальників, оскільки вони самотні. У мене є їжа, будинок, безпека, а в людей — ні. Мені потрібно допомагати. Якщо українці не допомагають українцям, то навіщо повинні допомагати європейці, американці чи англійці?" — додав Ілля.

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