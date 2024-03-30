Забарний зізнався, що хотів повернутися до України, щоб воювати
Український захисник англійського "Борнмуту" Ілля Забарний розповів, що міг завершити кар'єру. Футболіст хотів повернутися на батьківщину та воювати, але згодом почав допомагати армії грошима.
Про це Забарний розповів в інтерв'ю британському виданню The Times.
Забарний міг стати військовим
За словами Забарного, коли розпочалася війна, він весь час читав новини. До того ж Ілля був на той момент у Києві й чув звуки сирен і по місту тоді прилітали ракети. Після переїзду до Англії футболіст думав, щоб допомагати країні.
"Я думав про те, щоб повернутися боротися. Я можу просто взяти зброю і навчитися. Я можу сказати: "Стоп, я не хочу грати у футбол", але ні, я мушу грати. Я потрібен українському народу, щоб розповісти світові", — сказав Забарний.
Ілля розповів, що його сусіди в Англії щодня запитують про сім'ю та ситуацію в Україні. Це говорить про те, що про війну пам'ятають у світі, але кількість новин про неї стала дуже малою.
Також Забарний розповів, що після початку повномасштабної війни пожертвував багато грошей для українських військових, та тих, хто йшов воювати. У цьому він допомагав організації "Трибуна героїв".
"Ми просто допомагаємо сім'ям загиблих уболівальників, оскільки вони самотні. У мене є їжа, будинок, безпека, а в людей — ні. Мені потрібно допомагати. Якщо українці не допомагають українцям, то навіщо повинні допомагати європейці, американці чи англійці?" — додав Ілля.
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