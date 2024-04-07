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Забарному посвятили песню в его худшем матче в сезоне — видео

7 апреля 2024 07:54
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Агабекян Карен
редактор
Забарному посвятили песню в его худшем матче в сезоне — видео
Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Борнмут" проиграл "Лутону" со счетом 1:2. Одним из худших на поле был украинский защитник "вишен" Илья Забарный.

Однако это не помешало фанатам "Борнмута" отметиться перфомансом, связанным с Забарным, сообщил портал Новини.LIVE.

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Забарному посвятили песню

Болельщики "Борнмута", посетившие выездной матч с "Лутоном", отметили игру украинца в текущем сезоне.

Фанаты переделали песню Уитни Хьюстон I Wanna Dance with Somebody:

Oh, I wanna dance with Zabarnyi

I wanna feel the heat with Zabarnyi

Yeah, I wanna dance with Zabarnyi

With Zabarnyi who loves me.

Игрок поблагодарил болельщиков своими аплодисментами. Затем Илья в конце матча ошибся и из-под него "Лутон" забил победный мяч.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил украинцу низшую оценку в матче — 5,6.

Забарный в нынешнем сезоне сыграл в 36 матчах и забил в них один гол.

Напомним, Суркис прокомментировал продажу Шапаренко и будущее Ярмоленко.

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футбол
Илья Забарный
Борнмут
украинские легионеры (футбол)

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