Забарному посвятили песню в его худшем матче в сезоне — видео
В матче 32-го тура чемпионата Англии "Борнмут" проиграл "Лутону" со счетом 1:2. Одним из худших на поле был украинский защитник "вишен" Илья Забарный.
Однако это не помешало фанатам "Борнмута" отметиться перфомансом, связанным с Забарным, сообщил портал Новини.LIVE.
Забарному посвятили песню
Болельщики "Борнмута", посетившие выездной матч с "Лутоном", отметили игру украинца в текущем сезоне.
Фанаты переделали песню Уитни Хьюстон I Wanna Dance with Somebody:
Oh, I wanna dance with Zabarnyi
I wanna feel the heat with Zabarnyi
Yeah, I wanna dance with Zabarnyi
With Zabarnyi who loves me.
Игрок поблагодарил болельщиков своими аплодисментами. Затем Илья в конце матча ошибся и из-под него "Лутон" забил победный мяч.
Авторитетный статистический портал WhoScored поставил украинцу низшую оценку в матче — 5,6.
Забарный в нынешнем сезоне сыграл в 36 матчах и забил в них один гол.
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