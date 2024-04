Забарному посвятили песню в его худшем матче в сезоне — видео

Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Борнмут" проиграл "Лутону" со счетом 1:2. Одним из худших на поле был украинский защитник "вишен" Илья Забарный.

Однако это не помешало фанатам "Борнмута" отметиться перфомансом, связанным с Забарным, сообщил портал Новини.LIVE.

Забарному посвятили песню

Болельщики "Борнмута", посетившие выездной матч с "Лутоном", отметили игру украинца в текущем сезоне.

Фанаты переделали песню Уитни Хьюстон I Wanna Dance with Somebody:

Oh, I wanna dance with Zabarnyi

I wanna feel the heat with Zabarnyi

Yeah, I wanna dance with Zabarnyi

With Zabarnyi who loves me.

Игрок поблагодарил болельщиков своими аплодисментами. Затем Илья в конце матча ошибся и из-под него "Лутон" забил победный мяч.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил украинцу низшую оценку в матче — 5,6.

Забарный в нынешнем сезоне сыграл в 36 матчах и забил в них один гол.

