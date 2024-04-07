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Забарному присвятили пісню у його найгіршому матчі у сезоні — відео

7 квітня 2024 07:54
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Агабекян Карен
редактор
Забарному присвятили пісню у його найгіршому матчі у сезоні — відео
Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 32 туру чемпіонату Англії "Борнмут" програв "Лутону" з рахунком 1:2. Одним із найгірших на полі був український захисник "вишень" Ілля Забарний.

Однак це не завадило фанатам "Борнмута" відзначитись перфомансом, пов'язаним із Забарним, повідомив портал Новини.LIVE.

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Забарному присвятили пісню

Вболівальники "Борнмута", які відвідали виїзний матч із "Лутоном", відзначили гру українця цього сезону.

Фанати переробили пісню Вітні Х'юстон I Wanna Dance with Somebody:

Oh, I wanna dance with Zabarnyi

I wanna feel the heat with Zabarnyi

Yeah, I wanna dance with Zabarnyi

With Zabarnyi who loves me.

Гравець подякував уболівальникам своїми оплесками. Потім Ілля наприкінці матчу помилився та з-під нього "Лутон" забив переможний м'яч.

Авторитетний статистичний портал WhoScored поставив українцеві найнижчу оцінку у матчі — 5,6.

Забарний цього сезону зіграв у 36 матчах і забив у них один гол.

Нагадаємо, Суркіс прокоментував продаж Шапаренка та майбутнє Ярмоленка.

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Шапаренко та інші гравці" Динамо" відвідали гендерну вечірку свого одноклубника.

футбол
Ілля Забарний
Борнмут
українські легіонери (футбол)

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