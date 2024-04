Забарному присвятили пісню у його найгіршому матчі у сезоні — відео

Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

У матчі 32 туру чемпіонату Англії "Борнмут" програв "Лутону" з рахунком 1:2. Одним із найгірших на полі був український захисник "вишень" Ілля Забарний.

Однак це не завадило фанатам "Борнмута" відзначитись перфомансом, пов'язаним із Забарним, повідомив портал Новини.LIVE.

Забарному присвятили пісню

Вболівальники "Борнмута", які відвідали виїзний матч із "Лутоном", відзначили гру українця цього сезону.

Фанати переробили пісню Вітні Х'юстон I Wanna Dance with Somebody:

Oh, I wanna dance with Zabarnyi

I wanna feel the heat with Zabarnyi

Yeah, I wanna dance with Zabarnyi

With Zabarnyi who loves me.

Гравець подякував уболівальникам своїми оплесками. Потім Ілля наприкінці матчу помилився та з-під нього "Лутон" забив переможний м'яч.

Авторитетний статистичний портал WhoScored поставив українцеві найнижчу оцінку у матчі — 5,6.

Забарний цього сезону зіграв у 36 матчах і забив у них один гол.

