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Забарного визнано найкращим футболістом у складі Борнмута

3 квітня 2024 16:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарного визнано найкращим футболістом у складі Борнмута
Ілля Забарний на полі. Фото: instagram.com/afcb/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України Ілля Забарний отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Він став найкращим футболістом "Борнмута" у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги.

Дружина футболіста Ангеліна показала, як виглядає нагорода, на своїй сторінці в Instagram.

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У поєдинку 31-го туру АПЛ "Борнмут" обіграв "Крістал Пелас" завдяки голу Джастіна Клюйверта. У тому ж матчі Ілля Забарний двічі врятував свою команду від пропущеного м'яча. Спочатку він зробив сміливий та вдалий підкат у штрафному майданчику проти Еберечі Езе і не дозволив супернику забити гол. А потім українець допоміг команді зловити того ж таки Езе в офсайдну пастку.

Нагорода Забарного
Нагорода Забарного. Фото: instagram.com/angelinarr_/

Нагорода для Забарного

Футболіста збірної України визнали "Найкращим гравцем" в англійському "Борнмуті" за підсумками поєдинку. Дружина захисника Ангеліна показала? який вигляд має нагорода.

"Найкращий гравець матчу. Дуже пишаюся", — підписала знімок дружина Забарного.

Український футболіст провів у сезоні 2023/2024 вже 35 матчів за "Борнмут". Контракт Забарного із клубом діє до літа 2028 року.

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спорт
футбол
Англійська Прем'єр-ліга
Ілля Забарний
Борнмут

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