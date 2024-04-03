Забарного визнано найкращим футболістом у складі Борнмута

Ілля Забарний на полі. Фото: instagram.com/afcb/

Захисник збірної України Ілля Забарний отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Він став найкращим футболістом "Борнмута" у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги.

Дружина футболіста Ангеліна показала, як виглядає нагорода, на своїй сторінці в Instagram.

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У поєдинку 31-го туру АПЛ "Борнмут" обіграв "Крістал Пелас" завдяки голу Джастіна Клюйверта. У тому ж матчі Ілля Забарний двічі врятував свою команду від пропущеного м'яча. Спочатку він зробив сміливий та вдалий підкат у штрафному майданчику проти Еберечі Езе і не дозволив супернику забити гол. А потім українець допоміг команді зловити того ж таки Езе в офсайдну пастку.

Нагорода Забарного. Фото: instagram.com/angelinarr_/

Нагорода для Забарного

Футболіста збірної України визнали "Найкращим гравцем" в англійському "Борнмуті" за підсумками поєдинку. Дружина захисника Ангеліна показала? який вигляд має нагорода.

"Найкращий гравець матчу. Дуже пишаюся", — підписала знімок дружина Забарного.

Український футболіст провів у сезоні 2023/2024 вже 35 матчів за "Борнмут". Контракт Забарного із клубом діє до літа 2028 року.

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