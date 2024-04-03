Забарный признан лучшим футболистом в составе Борнмута
Защитник сборной Украины Илья Забарный получил престижную индивидуальную награду. Он стал лучшим футболистом "Борнмута" в матче 31 тура английской Премьер-лиги.
Жена футболиста Ангелина показала, как выглядит награда, на своей странице в Instagram.
В поединке 31-го тура АПЛ "Борнмут" обыграл "Кристал Пэлас" благодаря голу Джастина Клюйверта. В том же матче Илья Забарный дважды спас свою команду от пропущенного мяча. Сначала он сделал смелый и удачный подкат в штрафной против Эберечи Эзе и не позволил сопернику забить гол. А затем украинец помог команде поймать того же Эзе в офсайдную ловушку.
Награда для Забарного
Футболиста сборной Украины признали "Лучшим игроком" в английском "Борнмуте" по итогам поединке. Супруга защитника Ангелина показала, как выглядит награда.
"Лучший игрок матча. Очень горжусь", — подписала снимок жена Забарного.
Украинский футболист провел в сезоне 2023/2024 уже 35 матчей за "Борнмут". Контракт Забарного с клубом действует до лета 2028 года.
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