Забарный признан лучшим футболистом в составе Борнмута

Илья Забарный на поле. Фото: instagram.com/afcb/

Защитник сборной Украины Илья Забарный получил престижную индивидуальную награду. Он стал лучшим футболистом "Борнмута" в матче 31 тура английской Премьер-лиги.

Жена футболиста Ангелина показала, как выглядит награда, на своей странице в Instagram.

Читайте также:

В поединке 31-го тура АПЛ "Борнмут" обыграл "Кристал Пэлас" благодаря голу Джастина Клюйверта. В том же матче Илья Забарный дважды спас свою команду от пропущенного мяча. Сначала он сделал смелый и удачный подкат в штрафной против Эберечи Эзе и не позволил сопернику забить гол. А затем украинец помог команде поймать того же Эзе в офсайдную ловушку.

Награда Забарного. Фото: instagram.com/angelinarr_/

Награда для Забарного

Футболиста сборной Украины признали "Лучшим игроком" в английском "Борнмуте" по итогам поединке. Супруга защитника Ангелина показала, как выглядит награда.

"Лучший игрок матча. Очень горжусь", — подписала снимок жена Забарного.

Украинский футболист провел в сезоне 2023/2024 уже 35 матчей за "Борнмут". Контракт Забарного с клубом действует до лета 2028 года.

Напомним, жена Усика показала трогательное фото крохотной дочери.

Роналду установил новое уникальное достижение в "Аль-Насре" — видео.

Миколенко спас "Эвертон" от поражения и стал лучшим игроком матча с "Ньюкаслом".

Бывшего тренера "Динамо" избили на тренировке — он назвал причину.

Майк Тайсон рассказал, почему на самом деле согласился на бой с Джейком Полом.

Артета не продлил контракт с "Арсеналом" — что известно.