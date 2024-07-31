На Олимпиаде появились вирусные фото — некоторые назвали их фейком

Габриэль Медина. Фото: AFP

Международный олимпийский комитет поразила удачная фотография бразильского серфингиста Габриэля Медины во время соревнований. МОК даже назвал ее "светом всей Олимпиады 2024".

Об этом говорится на сайте МОК.

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Потрясающий снимок был сделан на третьем заезде спортсмена на Олимпийских соревнованиях по серфингу на Таити (французская Полинезия). Фотографы поймали момент, когда спортсмен повис в воздухе над волнами и высоко поднял руку.

Фото: Morgan Maassen

"Мне было невероятно попасть на хорошие волны, и я почти получил самые высокие 10 баллов за выступление (судьи дали 9,90), поэтому я был очень доволен этим. Соревноваться в таких волнах на Олимпийских играх — настоящая мечта", — прокомментировал Медина.

Фото: Reuters

Потрясающий снимок в социальных сетях первоначально восприняли как продукт Photoshop, или искусственного интеллекта.

Но большинство согласились с МОК, назвав его "фото на всю жизнь". А один из болельщиков написал: "Когда люди спросят, что такое аура, просто покажите им это фото".

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