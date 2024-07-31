На Олимпиаде появились вирусные фото — некоторые назвали их фейком

Завис в воздухе — фото бразильского серфингиста на Олимпиаде стало вирусным
Международный олимпийский комитет поразила удачная фотография бразильского серфингиста Габриэля Медины во время соревнований. МОК даже назвал ее "светом всей Олимпиады 2024".
Об этом говорится на сайте МОК.
Потрясающий снимок был сделан на третьем заезде спортсмена на Олимпийских соревнованиях по серфингу на Таити (французская Полинезия). Фотографы поймали момент, когда спортсмен повис в воздухе над волнами и высоко поднял руку.
"Мне было невероятно попасть на хорошие волны, и я почти получил самые высокие 10 баллов за выступление (судьи дали 9,90), поэтому я был очень доволен этим. Соревноваться в таких волнах на Олимпийских играх — настоящая мечта", — прокомментировал Медина.
Потрясающий снимок в социальных сетях первоначально восприняли как продукт Photoshop, или искусственного интеллекта.
Но большинство согласились с МОК, назвав его "фото на всю жизнь". А один из болельщиков написал: "Когда люди спросят, что такое аура, просто покажите им это фото".
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