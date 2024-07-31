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Завис в воздухе — фото бразильского серфингиста на Олимпиаде стало вирусным

31 июля 2024 19:20
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
На Олимпиаде появились вирусные фото — некоторые назвали их фейком
Габриэль Медина. Фото: AFP
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Международный олимпийский комитет поразила удачная фотография бразильского серфингиста Габриэля Медины во время соревнований. МОК даже назвал ее "светом всей Олимпиады 2024".

Об этом говорится на сайте МОК.

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Потрясающий снимок был сделан на третьем заезде спортсмена на Олимпийских соревнованиях по серфингу на Таити (французская Полинезия). Фотографы поймали момент, когда спортсмен повис в воздухе над волнами и высоко поднял руку.

 

Завис в воздухе - фото бразильского серфингиста на Олимпиаде стало вирусным - фото 1
Фото: Morgan Maassen

"Мне было невероятно попасть на хорошие волны, и я почти получил самые высокие 10 баллов за выступление (судьи дали 9,90), поэтому я был очень доволен этим. Соревноваться в таких волнах на Олимпийских играх — настоящая мечта", — прокомментировал Медина.

 

Завис в воздухе - фото бразильского серфингиста на Олимпиаде стало вирусным - фото 2
Фото: Reuters

Потрясающий снимок в социальных сетях первоначально восприняли как продукт Photoshop, или искусственного интеллекта.

Но большинство согласились с МОК, назвав его "фото на всю жизнь". А один из болельщиков написал: "Когда люди спросят, что такое аура, просто покажите им это фото".

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Бразилия Олимпийские игры фото Олимпиада-2024 МОК

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