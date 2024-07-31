На Олімпіаді з'явилися вірусні фото — дехто назвав їх фейком

Габріель Медіна. Фото: AFP

Міжнародний олімпійський комітет дуже вразила вдала фотографія бразильського серфінгіста Габріеля Медини під час змагань. МОК навіть назвав її "світлиною усієї Олімпіади 2024".

Про це йдеться на сайті МОК.

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Приголомшливий знімок був зроблений під час третього заїзду спортсмена на Олімпійських змаганнях з серфінгу на Таїті (французька Полінезія). Фотографи зловили момент, коли спортсмен зависнув у повітрі над хвилями та високо підняв руку.

Фото: Morgan Maassen

"Мені було неймовірно натрапити на хороші хвилі, і я майже отримав найвищі 10 балів за виступ (судді дали 9,90), тому я був дуже задоволений цим. Змагатися в таких хвилях на Олімпійських іграх — справжня мрія", — прокоментував Медіна.

Фото: Reuters

Приголомшливий знімок в соціальних мережах спочатку сприйняли за продукт Photoshop, або штучного інтелекту.

Але більшість погодилися з МОК, назвавши його "фото на все життя". А один з вболівальників написав: "Коли люди запитають, що таке аура, просто покажіть їм це фото".

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