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Зависнув у повітрі — фото бразильського серфінгіста на Олімпіаді стало вірусним

31 липня 2024 19:20
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
На Олімпіаді з'явилися вірусні фото — дехто назвав їх фейком
Габріель Медіна. Фото: AFP
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Міжнародний олімпійський комітет дуже вразила вдала фотографія бразильського серфінгіста Габріеля Медини під час змагань. МОК навіть назвав її "світлиною усієї Олімпіади 2024".

Про це йдеться на сайті МОК.

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Приголомшливий знімок був зроблений під час третього заїзду спортсмена на Олімпійських змаганнях з серфінгу на Таїті (французька Полінезія). Фотографи зловили момент, коли спортсмен зависнув у повітрі над хвилями та високо підняв руку.

 

Зависнув у повітрі — фото бразильського серфінгіста на Олімпіаді стало вірусним - фото 1
Фото: Morgan Maassen

"Мені було неймовірно натрапити на хороші хвилі, і я майже отримав найвищі 10 балів за виступ (судді дали 9,90), тому я був дуже задоволений цим. Змагатися в таких хвилях на Олімпійських іграх — справжня мрія", — прокоментував Медіна.

 

Зависнув у повітрі — фото бразильського серфінгіста на Олімпіаді стало вірусним - фото 2
Фото: Reuters

Приголомшливий знімок в соціальних мережах спочатку сприйняли за продукт Photoshop, або штучного інтелекту.

Але більшість погодилися з МОК, назвавши його "фото на все життя". А один з вболівальників написав: "Коли люди запитають, що таке аура, просто покажіть їм це фото".

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