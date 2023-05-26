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Сборная Испании получит нового тренера: что не так с Де ла Фуэнте

26 мая 2023 14:31
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Сборная Испании получит нового тренера: что не так с Де ла Фуэнте
Сборная Испании по футболу. Фото: Instagram/sefutbol
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Национальная сборная Испании по футболу рискует остаться без главного тренера. Нынешний наставник "фурии рохи" Луис де ла Фуэнте может покинуть свой пост ближайшим летом.

Об этом сообщает Cadena Ser.

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По информации журналистов, Луиса де ла Фуэнте могут уволить с должности главного тренера сборной Испании. Будущее специалиста якобы зависит от выступлений "фурии рохи" в Лиге наций в середине июня.

Де ла Фуэнте
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Фото: Instagram/sefutbol

Де ла Фуэнте недовольны не только руководители Королевской федерации футбола, но и футболисты национальной команды. Негодование вызывают методы работы 61-летнего специалиста и поражение от Шотландии со счетом 0:2.

Луис Де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в январе этого года. Под его руководством команда сыграла пять матчей, в которых одержала четыре победы и потерпела одно поражение. Контракт со специалистом действует до июля 2024 года. На должности энтренадора испанцев Де ла Фуэнте сменил Луиса Энрике, руководившего "фурией рохой" на ЧМ-2022 в Катаре.

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