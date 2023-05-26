Сборная Испании получит нового тренера: что не так с Де ла Фуэнте
Национальная сборная Испании по футболу рискует остаться без главного тренера. Нынешний наставник "фурии рохи" Луис де ла Фуэнте может покинуть свой пост ближайшим летом.
Об этом сообщает Cadena Ser.
В Испании недовольны Де ла Фуэнте
По информации журналистов, Луиса де ла Фуэнте могут уволить с должности главного тренера сборной Испании. Будущее специалиста якобы зависит от выступлений "фурии рохи" в Лиге наций в середине июня.
Де ла Фуэнте недовольны не только руководители Королевской федерации футбола, но и футболисты национальной команды. Негодование вызывают методы работы 61-летнего специалиста и поражение от Шотландии со счетом 0:2.
Луис Де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в январе этого года. Под его руководством команда сыграла пять матчей, в которых одержала четыре победы и потерпела одно поражение. Контракт со специалистом действует до июля 2024 года. На должности энтренадора испанцев Де ла Фуэнте сменил Луиса Энрике, руководившего "фурией рохой" на ЧМ-2022 в Катаре.
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