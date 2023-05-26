Збірна Іспанії отримає нового тренера: що не так з Де ла Фуенте

Збірна Іспанії з футболу. Фото: Instagram/sefutbol

Національна збірна Іспанії з футболу ризикує залишитись без головного тренера. Нинішній наставник "фурії рохи" Луїс де ла Фуенте може покинути свою посаду найближчого літа.

Про це повідомляє Cadena Ser.

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В Іспанії незадоволені Де ла Фуенте

За інформацією журналістів, Луїса де ла Фуенте можуть звільнити з посади головного тренера збірної Іспанії. Майбутнє фахівця нібито залежить від виступу "фурії рохи" в Лізі націй у середині червня.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте. Фото: Instagram/sefutbol

Де ла Фуенте незадоволені не лише керівники Королівської федерації футболу, а й футболісти національної команди. Обурення викликають методи роботи 61-річного спеціаліста і поразка від Шотландії з рахунком 0:2.

Луїс Де ла Фуенте очолив збірну Іспанії в січні цього року. Під його орудою команда зіграла п'ять матчів, у яких здобула чотири перемоги і зазнала однієї поразки. Контракт з фахівцем діє до липня 2024 року. На посаді ентренадора іспанців Де ла Фуенте змінив Луїса Енріке, який керував "фурією рохою" на ЧС-2022 в Катарі.

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