Збірна Іспанії отримає нового тренера: що не так з Де ла Фуенте
Національна збірна Іспанії з футболу ризикує залишитись без головного тренера. Нинішній наставник "фурії рохи" Луїс де ла Фуенте може покинути свою посаду найближчого літа.
Про це повідомляє Cadena Ser.
В Іспанії незадоволені Де ла Фуенте
За інформацією журналістів, Луїса де ла Фуенте можуть звільнити з посади головного тренера збірної Іспанії. Майбутнє фахівця нібито залежить від виступу "фурії рохи" в Лізі націй у середині червня.
Де ла Фуенте незадоволені не лише керівники Королівської федерації футболу, а й футболісти національної команди. Обурення викликають методи роботи 61-річного спеціаліста і поразка від Шотландії з рахунком 0:2.
Луїс Де ла Фуенте очолив збірну Іспанії в січні цього року. Під його орудою команда зіграла п'ять матчів, у яких здобула чотири перемоги і зазнала однієї поразки. Контракт з фахівцем діє до липня 2024 року. На посаді ентренадора іспанців Де ла Фуенте змінив Луїса Енріке, який керував "фурією рохою" на ЧС-2022 в Катарі.
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