Сборная Италии потеряла двух лидеров из-за скандала со ставками

Тонали и Дзаньоло. Фото: Twitter/FabrizioRomano

Два ключевых игрока сборной Италии могут получить длительное отстранение от футбола в преддверии матча против Украины в ноябре. Сандро Тонали и Николо Дзаньоло допросила местная полиция по участию в букмекерском скандале.

Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо, передаёт Новини.LIVE.

Читайте также:

Хавбеку и вингеру "Скуадры Адзурри" выдвинули подозрение в нелегальных ставках. Романо отмечает, что футболисты были вынуждены покинуть расположение национальной сборной после разговора с представителями правопорядка.

Полузащитники "Ньюкасла" и "Астон Виллы" Сандро Тонали и Николо Дзаньоло направились в свои клубы. Прокуратура Турина ведет следствие по ставкам.

🇮🇹 Italian Federation statement on acusations с помощью illegal betting involvement for Tonali and Zaniolo.



“Федерация аналитики, что в последнее время, Public Prosecutor's Office of Turin hat notified investigative acts to footballers Sandro Tonali… pic.twitter.com/GELp9Z4Psh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2023

Та же прокуратура ведет дело полузащитника "Ювентуса" Николо Фаджоли, также подозреваемого в ставках. Ему грозит дисквалификация сроком до трех лет.

Дзаньоло мог ставить на "Рому"

Пока информации о Тонале нет, дело Дзаньоло должно быть очень серьезным. Похоже, он ставил на матчи "Ромы" в Кубке Италии, когда был в составе команды. Подобные дела гораздо серьезнее, чем ставки на другие команды. Дело Дзаньоло может выйти за пределы спортивного суда.

Дзаньоло и Тонали не помогут сборной Италии в матчах против Мальты и Англии в квалификации чемпионата Европы.

Напомним, Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение.

Зидан определился с новым клубом: француз вернется в тренерскую деятельность.

"Ливерпуль" нашел замену Клоппу: "Энфилд" ждет возвращения легенды.

Лукаку пригрозил рассказать о "Челси" то, что "всех шокирует".

Цыганковым заинтересовалась "Бавария": что известно.