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Сборная Италии потеряла двух лидеров из-за скандала со ставками

13 октября 2023 11:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сборная Италии потеряла двух лидеров из-за скандала со ставками
Тонали и Дзаньоло. Фото: Twitter/FabrizioRomano
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Два ключевых игрока сборной Италии могут получить длительное отстранение от футбола в преддверии матча против Украины в ноябре. Сандро Тонали и Николо Дзаньоло допросила местная полиция по участию в букмекерском скандале.

Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо, передаёт Новини.LIVE.

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Хавбеку и вингеру "Скуадры Адзурри" выдвинули подозрение в нелегальных ставках. Романо отмечает, что футболисты были вынуждены покинуть расположение национальной сборной после разговора с представителями правопорядка.

Полузащитники "Ньюкасла" и "Астон Виллы" Сандро Тонали и Николо Дзаньоло направились в свои клубы. Прокуратура Турина ведет следствие по ставкам.

Та же прокуратура ведет дело полузащитника "Ювентуса" Николо Фаджоли, также подозреваемого в ставках. Ему грозит дисквалификация сроком до трех лет.

Дзаньоло мог ставить на "Рому"

Пока информации о Тонале нет, дело Дзаньоло должно быть очень серьезным. Похоже, он ставил на матчи "Ромы" в Кубке Италии, когда был в составе команды. Подобные дела гораздо серьезнее, чем ставки на другие команды. Дело Дзаньоло может выйти за пределы спортивного суда.

Дзаньоло и Тонали не помогут сборной Италии в матчах против Мальты и Англии в квалификации чемпионата Европы.

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