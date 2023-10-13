Збірна Італії втратила двох лідерів через скандал зі ставками

Тоналі та Дзаньоло. Фото: Twitter/FabrizioRomano

Два ключові гравці збірної Італії можуть отримати тривале відсторонення від футболу напередодні матчу проти України в листопаді. Сандро Тоналі та Ніколо Дзаньоло допитала місцева поліція по справі участі у букмекерському скандалі.

Про це повідомляє італійський інсайдер Фабріціо Романо, передає Новини.LIVE.

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Хавбеку та вінгеру "Скуадри Адзуррі" висунули підозру в нелегальних ставках. Романо зазначає, що футболісти були змушені покинути розташування національної збірної після розмови з представниками правопорядку.

Півзахисники "Ньюкасла" та "Астон Вілли" Сандро Тоналі та Ніколо Дзаньоло направились до своїх клубів. Прокуратура Туріна веде слідство про ставки.

🇮🇹 Italian Federation statement on the accusations of possible illegal betting involvement for Tonali and Zaniolo.



“The Federation announces that, in the late afternoon of today, the Public Prosecutor's Office of Turin has notified investigative acts to footballers Sandro Tonali… pic.twitter.com/GELp9Z4Psh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2023

Та сама прокуратура веде справу півзахисника "Ювентуса" Ніколо Фаджолі, який також підозрюється у ставках. Йому загрожує дискваліфікація на строк до трьох років.

Дзаньоло міг ставити на "Рому"

Поки інформації про Тоналі немає, справа Дзаньоло має бути дуже серйозною. Схоже, він ставив на матчі "Роми" у Кубку Італії, коли був у складі команди. Подібні справи значно серйозніші, ніж ставки на інші команди. Справа Дзаньоло може вийти за межі спортивного суду.

Дзаньоло та Тоналі не допоможуть збірній Італії у матчах проти Мальти та Англії у кваліфікації чемпіонату Європи.

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