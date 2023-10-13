Збірна Італії втратила двох лідерів через скандал зі ставками
Два ключові гравці збірної Італії можуть отримати тривале відсторонення від футболу напередодні матчу проти України в листопаді. Сандро Тоналі та Ніколо Дзаньоло допитала місцева поліція по справі участі у букмекерському скандалі.
Про це повідомляє італійський інсайдер Фабріціо Романо, передає Новини.LIVE.
Хавбеку та вінгеру "Скуадри Адзуррі" висунули підозру в нелегальних ставках. Романо зазначає, що футболісти були змушені покинути розташування національної збірної після розмови з представниками правопорядку.
Півзахисники "Ньюкасла" та "Астон Вілли" Сандро Тоналі та Ніколо Дзаньоло направились до своїх клубів. Прокуратура Туріна веде слідство про ставки.
🇮🇹 Italian Federation statement on the accusations of possible illegal betting involvement for Tonali and Zaniolo.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2023
“The Federation announces that, in the late afternoon of today, the Public Prosecutor's Office of Turin has notified investigative acts to footballers Sandro Tonali… pic.twitter.com/GELp9Z4Psh
Та сама прокуратура веде справу півзахисника "Ювентуса" Ніколо Фаджолі, який також підозрюється у ставках. Йому загрожує дискваліфікація на строк до трьох років.
Дзаньоло міг ставити на "Рому"
Поки інформації про Тоналі немає, справа Дзаньоло має бути дуже серйозною. Схоже, він ставив на матчі "Роми" у Кубку Італії, коли був у складі команди. Подібні справи значно серйозніші, ніж ставки на інші команди. Справа Дзаньоло може вийти за межі спортивного суду.
Дзаньоло та Тоналі не допоможуть збірній Італії у матчах проти Мальти та Англії у кваліфікації чемпіонату Європи.
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