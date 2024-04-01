Сборная Германии боится сравнения с SS на Евро-2024 — о чем речь

Футболисты сборной Германии на поле. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Федерация футбола Германии приняла решение отказаться от одного из номеров на игровой форме Бундестим во время Евро-2024. Это решение принято для того, чтобы избежать репутационных проблем.

В Германии хотят избежать любых напоминаний о временах фашизма, сообщает Bild.

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Титульный спонсор сборной Германии компания Adidas не планирует использовать на футбольной форме Бундестим номер 44. Причиной является то, что эти две цифры напоминают болельщикам символику SS.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн (справа). Фото: Reuters/Benoit Tessier

Сборная Германии на Евро-2024

Все футболисты Бундестим будут использовать на чемпионате Европы номера с первого по 23. Однако в специальных магазинах, где любой болельщик может заказать себе футболку Бундестим и самостоятельно выбрать номер, существует возможность самостоятельно определиться с цифрами на спине.

Заказ принта на футболках Бундестим. Фото: скриншот Adidas

Однако в Adidas решили заблокировать возможность печатать на футболках номер 44, поскольку он напоминает руническую аббревиатуру эмблемы SS. Помимо этого, болельщики не смогут наносить на футболки слово Führer.

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