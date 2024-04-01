Збірна Німеччини боїться порівняння із SS на Євро-2024 — про що йдеться

Футболісти збірної Німеччини на полі. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Федерація футболу Німеччини ухвалила рішення відмовитися від одного з номерів на ігровій формі Бундестім під час Євро-2024. Це рішення ухвалено для того, щоб уникнути репутаційних проблем.

У Німеччині хочуть уникнути будь-яких нагадувань про часи фашизму, повідомляє Bild.

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Титульний спонсор збірної Німеччини компанія Adidas не планує використовувати на футбольній формі Бундестім номер 44. Причиною є те, що ці дві цифри нагадують уболівальникам символіку SS.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн (праворуч). Фото: Reuters/Benoit Tessier

Збірна Німеччини на Євро-2024

Усі футболісти Бундестім будуть використовувати на чемпіонаті Європи номери з першого по 23. Однак у спеціальних магазинах, де будь-який уболівальник може замовити собі футболку Бундестім та самостійно вибрати номер, існує можливість самостійно визначитись із цифрами на спині.

Замовлення принту на футболках Бундестім. Фото: скриншот Adidas

Однак в Adidas вирішили заблокувати можливість друкувати на футболках номер 44, оскільки він нагадує рунічну абревіатуру емблеми SS. Окрім цього, уболівальники не зможуть наносити на футболки слово Führer.

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