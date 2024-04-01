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Збірна Німеччини боїться порівняння із SS на Євро-2024 — про що йдеться

1 квітня 2024 13:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна Німеччини боїться порівняння із SS на Євро-2024 — про що йдеться
Футболісти збірної Німеччини на полі. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Федерація футболу Німеччини ухвалила рішення відмовитися від одного з номерів на ігровій формі Бундестім під час Євро-2024. Це рішення ухвалено для того, щоб уникнути репутаційних проблем.

У Німеччині хочуть уникнути будь-яких нагадувань про часи фашизму, повідомляє Bild.

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Титульний спонсор збірної Німеччини компанія Adidas не планує використовувати на футбольній формі Бундестім номер 44. Причиною є те, що ці дві цифри нагадують уболівальникам символіку SS.

Юліан Нагельсманн
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн (праворуч). Фото: Reuters/Benoit Tessier

Збірна Німеччини на Євро-2024

Усі футболісти Бундестім будуть використовувати на чемпіонаті Європи номери з першого по 23. Однак у спеціальних магазинах, де будь-який уболівальник може замовити собі футболку Бундестім та самостійно вибрати номер, існує можливість самостійно визначитись із цифрами на спині.

Збірна Німеччини
Замовлення принту на футболках Бундестім. Фото: скриншот Adidas

Однак в Adidas вирішили заблокувати можливість друкувати на футболках номер 44, оскільки він нагадує рунічну абревіатуру емблеми SS. Окрім цього, уболівальники не зможуть наносити на футболки слово Führer.

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спорт
футбол
Євро-2024
Збірна Німеччини з футболу
Adidas

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