Россия обыграла Вьетнам 3:0 в товарищеском матче — против них действуют санкции

Игроки сборной России. Фото: росСМИ

Очередная сборная решила сыграть против команды России по футболу. При этом против команды введены санкции, и они отстранены от соревнований УЕФА и ФИФА.

Соперником России на товарищеском турнире стал Вьетнам, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч прошел на территории Вьетнама и ее посетило более 40 тысяч зрителей.

Россия победила команду из Азии со счетом 3:0. Голы забивали Далер Кузяев, Тамерлан Мусаев и еще один мяч вьетнамцы забили в свои ворота.

После полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года спарринги с россиянами также провели Беларусь, Сербия, Куба, Кения, Камерун, Катар, Египет U-23, Ирак, Иран, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

Вьетнам — Россия 0:3

Голы: Кузяев, 24 (передача Мусаева), Ву Ван Тхань 60 (авт.), Пиняев, 82.

Вьетнам: Данг, Фан Туан Тай (Зяп Туан Зионг, 81), Ву Ван Тхань, Нгуен Тхань Бинь, Тхань Тюнг, Нгок Хай (Нгуен Туан Ань, 81), Тхань Бинь (Тьен Линь, 46), До Хунг Зунг (Нгуен Куанг Хай, 71), Нгуен Ван Чионг, Нгуен Хай Лонг (Фам Туан Хай, 57), Хоанг Дик (Буи, 57).

Россия: Луньов (Латышонок, 46), Круговой, Морозов (Пальцев, 34), Литвинов, Караваев (Адамов, 76), Кузяев, Карпукас (Глебов, 63), Кривцов (Пруцев, 46), Пиняев (Воробьев, 63), Мусаев, Обляков.

Предупреждения: Морозов, Кривцов — Нгуен Хай Лонг, До Хунг Зунг.

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