Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сборная России по футболу провела товарищеский матч — кто сыграл с отстраненными arrow

Сборная России по футболу провела товарищеский матч — кто сыграл с отстраненными

6 сентября 2024 09:19
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Россия обыграла Вьетнам 3:0 в товарищеском матче — против них действуют санкции
Игроки сборной России. Фото: росСМИ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Очередная сборная решила сыграть против команды России по футболу. При этом против команды введены санкции, и они отстранены от соревнований УЕФА и ФИФА.

Соперником России на товарищеском турнире стал Вьетнам, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Россия сыграла с тринадцатой сборной после введения санкций

Матч прошел на территории Вьетнама и ее посетило более 40 тысяч зрителей.

Россия победила команду из Азии со счетом 3:0. Голы забивали Далер Кузяев, Тамерлан Мусаев и еще один мяч вьетнамцы забили в свои ворота.

После полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года спарринги с россиянами также провели Беларусь, Сербия, Куба, Кения, Камерун, Катар, Египет U-23, Ирак, Иран, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

Вьетнам — Россия 0:3 

Голы: Кузяев, 24 (передача Мусаева), Ву Ван Тхань 60 (авт.), Пиняев, 82. 

Вьетнам: Данг, Фан Туан Тай (Зяп Туан Зионг, 81), Ву Ван Тхань, Нгуен Тхань Бинь, Тхань Тюнг, Нгок Хай (Нгуен Туан Ань, 81), Тхань Бинь (Тьен Линь, 46), До Хунг Зунг (Нгуен Куанг Хай, 71), Нгуен Ван Чионг, Нгуен Хай Лонг (Фам Туан Хай, 57), Хоанг Дик (Буи, 57). 

Россия: Луньов (Латышонок, 46), Круговой, Морозов (Пальцев, 34), Литвинов, Караваев (Адамов, 76), Кузяев, Карпукас (Глебов, 63), Кривцов (Пруцев, 46), Пиняев (Воробьев, 63), Мусаев, Обляков. 

Предупреждения: Морозов, Кривцов — Нгуен Хай Лонг, До Хунг Зунг.

Напомним, Шовковский привлек внимание известного клуба — тренер получит выгодное предложение.

Трубин получил нового главного тренера.

Харлан выходит замуж — олимпийская чемпионка показала кольцо.

"Динамо" придется искать новый стадион для матчей в Лиге Европы.

Сборная Украины потеряла лидера накануне матчей в Лиге Наций.

санкции против России футбол УЕФА Сборная России по футболу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:22 В Одессе мужчина выстрелил в прохожего и скрылся — полиция начала расследование

10:08 Искала работников в оккупационную администрацию — в Харьковской области будут судить коллаборантку

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

10:00 В Днепропетровской области раздались взрывы

09:55 НБУ выпустил новые деньги с особым дизайном

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

09:51 Британия предоставит Украине ракеты ПВО более чем на 200 миллионов долларов

09:48 Одесситы будут сегодня без света не только по графикам, но и из-за ремонтов — адреса

09:48 Демченко ответил, есть ли опасность после переброски белорусских войск к границе Украины

09:31 Администрация Байдена ищет способы использовать остаток военной помощи для Украины

09:30 Трамп сказал, на какую должность пристроит Илона Маска в случае своей победы

10:22 В Одессе мужчина выстрелил в прохожего и скрылся — полиция начала расследование

10:08 Искала работников в оккупационную администрацию — в Харьковской области будут судить коллаборантку

10:00 В Днепропетровской области раздались взрывы

09:55 НБУ выпустил новые деньги с особым дизайном

09:51 Британия предоставит Украине ракеты ПВО более чем на 200 миллионов долларов

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

09:48 Одесситы будут сегодня без света не только по графикам, но и из-за ремонтов — адреса

09:48 Демченко ответил, есть ли опасность после переброски белорусских войск к границе Украины

09:31 Администрация Байдена ищет способы использовать остаток военной помощи для Украины

09:30 Трамп сказал, на какую должность пристроит Илона Маска в случае своей победы

09:23 Выгорели стены и потолок — детали сегодняшнего пожара в Одессе

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Text

13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

Text

13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

Text

13:00 Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования