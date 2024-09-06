Росія обіграла В'єтнам 3:0 у товариському матчі — проти них діють санкції

Гравці збірної Росії. Фото: росЗМІ

Чергова збірна вирішила зіграти проти команди Росії з футболу. При цьому проти команди введено санкції, і вони усунуті від змагань УЄФА та ФІФА.

Суперником Росії на товариському турнірі став В'єтнам, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч пройшов на території В'єтнаму й його відвідало понад 40 тисяч глядачів.

Росія перемогла команду з Азії з рахунком 3:0. Голи забивали Далер Кузяєв, Тамерлан Мусаєв та ще один м'яч в'єтнамці забили у свої ворота.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року спаринги з росіянами також провели Білорусь, Сербія, Куба, Кенія, Камерун, Катар, Єгипет U-23, Ірак, Іран, Узбекистан, Таджикистан та Киргизстан.

В'єтнам — Росія 0:3

Голи: Кузяєв, 24 (передача Мусаєва), Ву Ван Тхань 60 (авт.), Піняєв, 82.

В'єтнам: Данг, Фан Туан Тай (Зяп Туан Зіонг, 81), Ву Ван Тхань, Нгуєн Тхань Бінь, Тхань Тюнг, Нгок Хай (Нгуєн Туан Ань, 81), Тхань Бінь (Тьєн Лінь, 46), До Хунг Зунг (Нгуєн Куанг Хай, 71), Нгуєн Ван Чіонг, Нгуєн Хай Лонг (Фам Туан Хай, 57), Хоанг Дік (Буї, 57).

Росія: Луньов (Латишонок, 46), Круговий, Морозов (Пальцев, 34), Литвинов, Караваєв (Адамов, 76), Кузяєв, Карпукас (Глібов, 63), Кривцов (Пруцев, 46), Піняєв (Воробйов, 63), Мусаєв, Обляків.

Попередження: Морозов, Кривцов Нгуен Хай Лонг, До Хунг Зунг.

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