Сборная Сенегала отказалась от матча со сборной России

Лидер сборной Сенегала Садио Мане. Фото: REUTERS

Сборная России по футболу хотела провести товарищеский матч с национальной командой Сенегала. В ближайшее время этим планам не суждено сбыться.

В Федерации футбола Сенегала дипломатично отказали россиянам, сообщает пресс-служба SAC.

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После полномасштабного вторжения в Украину российские футбольные клубы и национальная команда были исключены из международных турниров. С тех пор российский футбол фактически оказался в изоляции. Раз в несколько месяцев местная национальная команда пытается договориться о проведении товарищеских матчей с соперниками вроде Ирана или Сенегала.

Игроки сборной Сенегала благодарят болельщиков. Фото: instagram.com/fsfofficielle/

Очередное фиаско сборной России

Тесное налаживание связей Кремля с правительствами некоторых стран Африки позволило российскому Футбольному союзу надеяться на организацию ряда интернациональных поединков.

РФС подал заявку в Федерацию футбола Сенегала с предложением провести матч в ближайшие месяцы. В африканской стране не ответили решительным отказом, но дали понять, что в ближайшее время такой поединок невозможен.

В Сенегале заявили, что в сентябре местная сборная сыграет против Алжира, а на октябрь у нее запланированы матчи с другими соперниками. Таким образом все слоты под проведение матчей сборных оказались заняты.

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