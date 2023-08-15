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Сборная Сенегала отказалась от матча со сборной России

15 августа 2023 12:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Сенегала отказалась от матча со сборной России
Лидер сборной Сенегала Садио Мане. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная России по футболу хотела провести товарищеский матч с национальной командой Сенегала. В ближайшее время этим планам не суждено сбыться.

В Федерации футбола Сенегала дипломатично отказали россиянам, сообщает пресс-служба SAC

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После полномасштабного вторжения в Украину российские футбольные клубы и национальная команда были исключены из международных турниров. С тех пор российский футбол фактически оказался в изоляции. Раз в несколько месяцев местная национальная команда пытается договориться о проведении товарищеских матчей с соперниками вроде Ирана или Сенегала. 

сборная Сенегала
Игроки сборной Сенегала благодарят болельщиков. Фото: instagram.com/fsfofficielle/

Очередное фиаско сборной России

Тесное налаживание связей Кремля с правительствами некоторых стран Африки позволило российскому Футбольному союзу надеяться на организацию ряда интернациональных поединков. 

РФС подал заявку в Федерацию футбола Сенегала с предложением провести матч в ближайшие месяцы. В африканской стране не ответили решительным отказом, но дали понять, что в ближайшее время такой поединок невозможен. 

В Сенегале заявили, что в сентябре местная сборная сыграет против Алжира, а на октябрь у нее запланированы матчи с другими соперниками. Таким образом все слоты под проведение матчей сборных оказались заняты.

Напомним, лидер "Шахтера" поможет команде в важных матчах: о чем идет речь. 

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