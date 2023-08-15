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Збірна Сенегалу відмовилася від матчу зі збірною Росії

15 серпня 2023 12:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна Сенегалу відмовилася від матчу зі збірною Росії
Лідер збірної Сенегалу Садіо Мане. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Росії з футболу хотіла провести товариський матч із національною командою Сенегалу. Найближчим часом цим планам не судилося здійснитися.

У Федерації футболу Сенегалу дипломатично відмовили росіянам, повідомляє пресслужба SAC.

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Після повномасштабного вторгнення в Україну російських футбольних клубів та національної команди було виключено з міжнародних турнірів. З того часу російський футбол фактично опинився в ізоляції. Раз на кілька місяців місцева національна команда намагається домовитися про проведення товариських матчів із суперниками на зразок Ірану чи Сенегалу.

збірна Сенегалу
Гравці збірної Сенегалу дякують уболівальникам. Фото: instagram.com/fsfofficielle/

Чергове фіаско збірної Росії

Тісне налагодження зв'язків Кремля з урядами деяких країн Африки дозволило російському Футбольному союзу сподіватися на організацію низки міжнародних поєдинків.

РФС подав заявку до Федерації футболу Сенегалу із пропозицією провести матч у найближчі місяці. В африканській країні не відповіли рішучою відмовою, але дали зрозуміти, що найближчим часом такий поєдинок неможливий.

У Сенегалі заявили, що у вересні місцева збірна зіграє проти Алжиру, а на жовтень у неї заплановано матчі з іншими суперниками. Таким чином, всі слоти під проведення матчів збірних виявилися зайнятими.

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