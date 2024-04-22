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Сборная Украины узнала расписание матчей на Евро-2024

22 апреля 2024 16:45
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Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины узнала расписание матчей на Евро-2024
Сборная Украины по футболу U-19. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В июле в Северной Ирландии состоится чемпионат Европы по футболу среди команд U-19. На турнире также выступит сборная Украины под руководством Дмитрия Михайленко.

В Украинской ассоциации футбола опубликовали календарь матчей сборной Украины на групповом этапе.

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Календарь сборной Украины

Чемпионат Европы U-19 пройдет с 15 по 28 июля. Все восемь команд разделили по группам по четыре команды. Из двух квартетов по две лучшие сборные выйдут в полуфиналы.

Сборная Украины попала в группу с Италией, Норвегией и Северной Ирландией.

Расписание матчей сборной Украины:

  • 15 июля, 21:00. Ларн, "Инвер Парк". Северная Ирландия — Украина
  • 18 июля, 17:30. Белфаст, "Сив’ю. Норвегия — Украина
  • 21 июля, 21:00. Ларн, "Инвер Парк". Украина — Италия

Интересно, что на турнире будет финал, не будет матча за третью позицию. При этом состоится игра за пятое место. Эта игра необходима, чтобы определить пять европейских участников чемпионата мира U-20 в 2025 году в Чили.

Напомним, Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

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УАФ
футбол
Евро-2024
Сборная Украины U-19

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