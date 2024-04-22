Сборная Украины узнала расписание матчей на Евро-2024

Сборная Украины по футболу U-19. Фото: УАФ

В июле в Северной Ирландии состоится чемпионат Европы по футболу среди команд U-19. На турнире также выступит сборная Украины под руководством Дмитрия Михайленко.

В Украинской ассоциации футбола опубликовали календарь матчей сборной Украины на групповом этапе.

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Календарь сборной Украины

Чемпионат Европы U-19 пройдет с 15 по 28 июля. Все восемь команд разделили по группам по четыре команды. Из двух квартетов по две лучшие сборные выйдут в полуфиналы.

Сборная Украины попала в группу с Италией, Норвегией и Северной Ирландией.

Расписание матчей сборной Украины:

15 июля, 21:00. Ларн, "Инвер Парк". Северная Ирландия — Украина

18 июля, 17:30. Белфаст, "Сив’ю. Норвегия — Украина

21 июля, 21:00. Ларн, "Инвер Парк". Украина — Италия

Интересно, что на турнире будет финал, не будет матча за третью позицию. При этом состоится игра за пятое место. Эта игра необходима, чтобы определить пять европейских участников чемпионата мира U-20 в 2025 году в Чили.

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