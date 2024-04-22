Збірна України дізналася про розклад матчів на Євро-2024

Збірна України з футболу U-19. Фото: УАФ

У липні у Північній Ірландії відбудеться чемпіонат Європи з футболу серед команд U-19. На турнірі також виступить збірна України під керівництвом Дмитра Михайленка.

В Українській асоціації футболу опубліковано календар матчів збірної України на груповому етапі.

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Календар збірної України

Чемпіонат Європи U-19 пройде з 15 до 28 липня. Усі вісім команд розділили по групах по чотири команди. Із двох квартетів по дві найкращі збірні вийдуть у півфінали.

Збірна України потрапила до групи з Італією, Норвегією та Північною Ірландією.

Розклад матчів збірної України:

15 липня, 21.00. Ларн, Інвер Парк. Північна Ірландія — Україна

18 липня, 17.30. Белфаст, Сив'ю. Норвегія — Україна

21 липня, 21:00. Ларн, Інвер Парк. Україна — Італія

Цікаво, що на турнірі буде фінал, але не буде матчу за третю позицію. При цьому відбудеться гра за п'яте місце. Ця гра необхідна, щоб визначити п'ятьох європейських учасників чемпіонату світу U-20 у 2025 році в Чилі.

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