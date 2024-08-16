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Сборная Украины на Паралимпиаде в Париже примет участие в двух новых видах спорта

16 августа 2024 14:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Украинские паралимпийцы в Париже примут участие в двух новых видах спорта
Президент Национального параолимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич. Фото: Новини.LIVE
Валерий Ковалевич - Редактор

Сборная Украины готовится к отъезду в Париж, где пройдут Паралимпийские игры. Президент Национального параолимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич рассказал, сколько спортсменов примут участие в турнирах. 

В составе национальной команды есть изменения по сравнению с Играми в Токио, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Состав Паралимпийской сборной Украины составил 235 человек. В него входят спортсмены, тренеры, врачи, массажисты, члены штаба и специалисты, которые отправятся на Игры в Париж. Но если говорить только про атлетов, то это 140 спортсменов. Это на два человека меньше по сравнению с составом команды в Токио. 

Валерий Сушкевич
Карта Украины на футболках Паралимпийской сборной. Фото: Новини.LIVE

Состав команды и новые виды спорта

Сушкевич отметил, что украинская команда действительно является национальной. Ее представляют спортсмены из 19 регионов и столицы Украины. В процентном соотношении больше всего атлетов из Днепропетровской области — 14%. Много спортсменов представят и Донецкую область, представители которой несмотря на войну и оккупацию смогли попасть в состав национальной команды. В составе Паралимпийской сборной в Париже дебютируют 23% молодых спортсменов. 

"Украинские паралимпийцы впервые примут участие сразу в 17 видах спорта. Это на два турнира больше, чем обычно. Это дебютный турнир по бочче, который является идентификатор паралимпийского спорта. Принять участие в бочче может практически полностью парализованный человек. Украину представят два спортсмена в этом виде спорта. Второй дебютный вид — это хендбайк", — рассказал Сушкевич. 

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 октября. 

Напомним, "Эвертон" нашел замену Миколенко — украинец готовится к смене клуба.

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спорт Паралимпийские игры Паралимпийская сборная Украины Паралимпиада Париж-2024 Валерий Сушкевич

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15:31 Харлан поделилась секретом, который помог ей завоевать бронзовую медаль на Олимпиаде-2024

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