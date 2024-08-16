Українські паралімпійці у Парижі візьмуть участь у двох нових видах спорту

Президент Національного параолімпійського комітету України Валерій Сушкевич. Фото: Новини.LIVE

Збірна України готується до від'їзду до Парижа, де відбудуться Паралімпійські ігри. Президент Національного параолімпійського комітету України Валерій Сушкевич розповів, скільки спортсменів візьмуть участь у турнірах.

У складі національної команди є зміни, порівняно з Іграми в Токіо, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Склад Паралімпійської збірної України становив 235 осіб. До нього входять спортсмени, тренери, лікарі, масажисти, члени штабу та фахівці, які вирушать на Ігри до Парижа. Але якщо говорити лише про атлетів, то це 140 спортсменів. Це на дві людини менше, ніж в Токіо.

Мапа України на футболках Паралімпійської збірної. Фото: Новини.LIVE

Склад команди та нові види спорту

Сушкевич зазначив, що українська команда справді є національною. Її представляють спортсмени із 19 регіонів та столиці України. У відсотковому співвідношенні найбільше атлетів із Дніпропетровської області — 14%. Багато спортсменів представлять і Донецьку область, представники якої, попри війну та окупацію, змогли потрапити до складу національної команди. У складі Паралімпійської збірної у Парижі дебютують 23% молодих спортсменів.

"Українські паралімпійці вперше візьмуть участь відразу в 17 видах спорту. Це на два турніри більше, ніж зазвичай. Це дебютний турнір з бочче, який є ідентифікатором паралімпійського спорту. Взяти участь у бочче може практично повністю нерухома людина. Україну представлять два спортсмени в цьому виді спорту. Другий дебютний вид — це хендбайк", — розповів Сушкевич.

Паралімпійські ігри у Парижі пройдуть з 28 серпня по 8 жовтня.

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