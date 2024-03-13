Сборная Украины получила сильного соперника для товарищеского матча в июне

Сборная Украины. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Сборная Украины запланировала на июнь два товарищеских матча. Они должны быть подготовительными к чемпионату Европы-2024, если команда Сергея Реброва на него пробьется.

О проведении товарищеских матчей сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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С кем сыграет команда Реброва

О запланированном на 11 июня товарищеском матче с Молдовой уже сообщалось. Однако новость об запланированной игре с Польшей стала сюрпризом.

На текущий момент известно, что матч с Польшей состоится 7 июня. О месте и времени сообщат позже, но с большой вероятностью, проведут его в одном из польских городов.

Отметим, что 14 июня в Германии стартует чемпионат Европы-2024. Завершится турнир 14 июля. Украина может пробиться на Евро, если пройдет плей-офф квалификации.

21 марта Украина сыграет против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф, а 26 марта в финале с победителем матча Израиль — Исландия.

Польшу также сыграет в плей-офф квалификации к Евро-2024. В первый матч они проведут с Эстонией, а затем могут встретиться с победителем матча Уэльс — Финляндия.

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