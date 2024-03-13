Збірна України отримала сильного суперника для товариського матчу у червні
Збірна України запланувала на червень два товариські матчі. Вони мають бути підготовчими до чемпіонату Європи-2024, якщо команда Сергія Реброва на нього проб'ється.
Про проведення товариських матчів повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
З ким зіграє команда Реброва
Про запланований на 11 червня товариський матч із Молдовою вже повідомлялося. Проте новина про заплановану гру з Польщею стала сюрпризом.
На цю мить відомо, що матч із Польщею відбудеться 7 червня. Про місце та час повідомлять пізніше, але з великою ймовірністю проведуть його в одному з польських міст.
Зазначимо, що 14 червня у Німеччині стартує чемпіонат Європи-2024. Завершиться турнір 14 липня. Україна може пробитися на Євро, якщо пройде плей-оф кваліфікації.
21 березня Україна зіграє проти Боснії та Герцеговини у півфіналі плей-оф, а 26 березня у фіналі з переможцем матчу Ізраїль — Ісландія.
Польщу також зіграє у плей-оф кваліфікації до Євро-2024. У перший матч вони проведуть з Естонією, а потім можуть зустрітися з переможцем матчу Уельс — Фінляндія.
Нагадаємо, Ванат може піти з "Динамо" у відомий європейський клуб.
Андрій Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер.
Біатлоністка Джима встановила новий рекорд.
Голкіпер Андрій Трубін залишить "Бенфіку" заради трансферу у топклуб.
"Шахтар" підписав контракт із майбутньою зіркою українського футболу.
"Манчестер Юнайтед" вирішив звільнити Тен Хага — хто стане новим тренером.
Читайте Новини.LIVE!