Збірна України отримала сильного суперника для товариського матчу у червні

Збірна України. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Збірна України запланувала на червень два товариські матчі. Вони мають бути підготовчими до чемпіонату Європи-2024, якщо команда Сергія Реброва на нього проб'ється.

Про проведення товариських матчів повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

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З ким зіграє команда Реброва

Про запланований на 11 червня товариський матч із Молдовою вже повідомлялося. Проте новина про заплановану гру з Польщею стала сюрпризом.

На цю мить відомо, що матч із Польщею відбудеться 7 червня. Про місце та час повідомлять пізніше, але з великою ймовірністю проведуть його в одному з польських міст.

Зазначимо, що 14 червня у Німеччині стартує чемпіонат Європи-2024. Завершиться турнір 14 липня. Україна може пробитися на Євро, якщо пройде плей-оф кваліфікації.

21 березня Україна зіграє проти Боснії та Герцеговини у півфіналі плей-оф, а 26 березня у фіналі з переможцем матчу Ізраїль — Ісландія.

Польщу також зіграє у плей-оф кваліфікації до Євро-2024. У перший матч вони проведуть з Естонією, а потім можуть зустрітися з переможцем матчу Уельс — Фінляндія.

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