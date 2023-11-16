Сборная Украины подготовила план на игру с Италией — что известно

Георгий Бущан готовится к матчу национальной команды. Фото Павла Кубанова (УАФ)

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет против Италии. Этот поединок будет решающим в борьбе за путевку на континентальное первенство.

Команда Сергея Реброва тщательно готовится к противостоянию, рассказал голкипер Дмитрий Ризнык в интервью официальному сайту УАФ.

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Вратарь сборной Украины заверил, что многие футболисты команды приехали в лагерь "сине-желтых" в прекрасном настроении. Игроки, которые выступают за границей, незадолго до этого сбора забили важные голы за свои клубы. Это придаст им уверенности в поединке с Италией.

Сергей Ребров проводит тренировку. Фото Павла Кубанова (УАФ)

План на матч сборной Украины

Тренерский штаб Сергея Реброва несколько дней подряд разбирает с футболистами тактические аспекты будущего поединка с итальянцами. В этой работе много деталей, однако Дмитрий Ризнык не стал раскрывать нюансы. Он отметил, что игроки мотивированы и с нетерпением ждут противостояние со "скуадрой адзуррой".

Ризнык в составе сборной Украины. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Ризнык понимает, что в сборной Италии много звезд мирового уровня. Однако у команды Реброва нет страха перед сильным соперником. Футболист каждый день очень интенсивно готовятся к игре, поддерживают и подсказывают друг другу.

В сборной Украины сразу несколько высококвалифицированных вратарей. Тренерский штаб пока не объявил, кто из них выйдет в основном составе на матч с Италией. Голкиперы находятся в равной ситуации и усердно тренируются.

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