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Збірна України підготувала план на гру з Італією — що відомо

16 листопада 2023 16:51
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Збірна України підготувала план на гру з Італією — що відомо
Георгій Бущан готується до матчу національної команди. Фото Павла Кубанова (УАФ)
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У рамках відбору на Євро-2024 збірна України зіграє проти Італії. Цей поєдинок буде вирішальним у боротьбі за путівку на континентальну першість.

Команда Сергія Реброва ретельно готується до протистояння, розповів голкіпер Дмитро Різник в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

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Воротар збірної України запевнив, що багато футболістів команди приїхали до табору "синьо-жовтих" у чудовому настрої. Гравці, котрі виступають за кордоном, незадовго до цього збору забили важливі голи за свої клуби. Це надасть їм впевненості у поєдинку з Італією.

Сергій Ребров
Сергій Ребров проводить тренування. Фото Павла Кубанова (УАФ)

План на матч збірної України

Тренерський штаб Сергія Реброва кілька днів поспіль розбирає із футболістами тактичні аспекти майбутнього поєдинку з італійцями. У цій роботі багато деталей, проте Дмитро Різник не розкривав нюансів. Він зазначив, що гравці мотивовані та з нетерпінням чекають на протистояння зі "скуадрою адзуррою".

Збірна України
Різник у складі збірної України. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Різник розуміє, що у збірній Італії багато зірок світового рівня. Проте команда Реброва не має страху перед сильним суперником. Футболіст щодня дуже інтенсивно готуються до гри, підтримують та підказують один одному.

У збірній України одразу кілька висококваліфікованих воротарів. Тренерський штаб поки що не оголосив, хто з них вийде в основному складі на матч з Італією. Голкіпери перебувають у рівній ситуації та ретельно тренуються.

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