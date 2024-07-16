Журналист рассказал о скандале, в который попала сборная после Евро-2024

Игроки сборной Украины на Евро-2024. Фото: Reuters

Сборная Украины попала в скандал после Евро-2024. Журналист Игорь Цыганик объяснил, как игроки отреагировали на вылет из Евро-2024 после ничейного матча с Бельгией.

Об этом идет речь в новом выпуске программы на канале Футбол Украины.

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По его словам, украинцы возмущены выступлением сборной на Евро, и никто не снимает вины с футболистов и главного тренера.

"Мы должны попытаться разобраться, почему так произошло. Мы все виноваты — я виноват, журналисты виноваты, многие клубные тренеры виноваты, клубы виноваты, футболисты виноваты", — сказал он.

Также он заявил, что после игры с Бельгией многие футболисты не вернулись в лагерь сборной.

"Знаете, сколько футболистов вернулись в лагерь сборной после матча с Бельгией? 5-6 вернулись в отель в расположение сборной. Остальные разлетелись по отпускам... Они заслужили... Вы себе это представляете?", — поделился Цыганик в программе Football Hub.

Сборная Украины в третьем матче группового этапа сыграла вничью с Бельгией. В случае победы Украина гарантировала бы себе место в плей-офф Евро.

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